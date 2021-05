Así luce la bebé de Ximena Duque a los tres meses de nacida. ¡Qué grande y qué bella! La actriz y empresaria mostró orgullosa el lindo rostro de Skye Adkins que ya tiene un parecido razonable con uno de sus papás. ¿A quién salió? Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando casi se cumplen los tres meses de la nueva princesa de la casa, Ximena Duque ha compartido unas imágenes de la pequeña que han derretido las redes. Además de mucho más grandota, Skye Adkins ya luce muy despierta y sonriente, haciendo gestos de lo más graciosos y divertidos. La orgullosa mamá mostraba a sus seguidores lo que ha crecido su bebita a través de su perfil de Instagram. Unas imágenes que son pura ternura. Junto a su mami, Skye miró a cámara y esbozó la más bella de las sonrisas como si de una modelo se tratara. Aunque todavía es muy pequeña, estas imágenes confirman el desparpajo de la bebé frente al objetivo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ximena compartió este despertar con su nena que a juzgar por las imágenes, aunque tiene mucho de su mami, guarda un gran parecido a su papi, Jay Adkins. Del empresario ha heredado muchas de sus expresiones y sus grandes ojos negros. Y mientras por la mañana la colombiana daba los buenos días con Skye, más tarde mostraba cómo habían quedado ella y Luna tras pasar por una espectacular sesión de maquillaje. ¡Qué dos bellezones! Ximena luce impresionante y totalmente recuperada de su cesárea, está más activa y feliz que nunca con su trabajo y su familia. ¡Felicidades!

