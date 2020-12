Close

"Sigue soñando": así es la primera canción de la hija de Cristian Castro ¡con apenas 6 años! La pequeña Rafaela compuso su primera canción y se la regaló a su papá por su cumpleaños. Emocionado, el artista compartió este entrañable momento con su público. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con motivo del 46 cumpleaños de Cristian Castro, su preciosa hijita Rafaela quiso sorprender a su papi por todo lo alto. ¡Y vaya que si lo hizo! A través de sus redes, el cantante mexicano compartió el regalo más grande que recibió en su día por parte de su princesa, una canción creada por ella de principio a fin que se llama "Sigue soñando". Sentada frente a su piano y vestida de gala, para la ocasión, le dedicó unas bellísimas palabras antes de interpretarla. "Hola papito, feliz cumpleaños, mi regalo es mi primera composición, que se llama "Sigue soñando"", le expresó en este entrañable video. Se trata de una creación a piano en la que, aunque no canta, le pone todo el alma y el corazón tal y como se puede apreciar en las imágenes. Concentrada en su puesta en escena, concluyó con una linda sonrisa y despidiéndose de su papá. Como era de esperar, el intérprete de "Azul" no cabía en sí de orgullo y por eso hizo partícipes a sus fans de semejante documento, al que acompañó con unas sentidas palabras. "La primera composición de mi hija Rafaela de tan solo 6 años. No tengo palabras para agradecer a Dios y a la vida por la felicidad que me da. Esto va para hasta el paraíso, para ti, mamá Coco", escribió muy emocionado y a su vez dedicándosela a su fallecida abuela. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pequeña Rafaela es una artista en toda regla a su corta edad que ha heredado el amor al arte y a la música de su padre y su abuela, Verónica Castro, quien también quedó impresionada al ver este video. "Ay Rafaela, tan dulce, tan amorosa, te amamos tanto", le escribió. Un regalo de cumpleaños para guardar en lo más profundo del corazón. ¡Felicidades Cristian!

