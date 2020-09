Si necesitas una sonrisa, ¡no puedes perderte las carcajadas del bebé de Sherlyn! "El sonido de mi felicidad", asegura esta mamá primeriza. André ya tiene diez semanas y hoy el bebé de Sherlyn nos convenció a carcajada limpia de que también él es el bebé más feliz del mundo junto a su mami. ¡No te lo pierdas! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sherlyn vive felizmente entregada a su pequeño tesoro, André, quien trae loca a su joven mamá que no tiene ojos para otra cosa que para su hijito. Hoy esta mamá primeriza compartió uno de sus videos más simpáticos y tiernos junto a su bebé, en el que le da besos mientras exclama: “¡Oye! ¡No te voy a dejar tener novia! ¿Eh? Le voy a decir, a ver señorita, André es solo mío, no le doy permiso, no le doy permiso de nada, ¡no lo dejo ir ni a la esquina!” exclamaba enamorada la actriz mientras su hijo se partía de risa ante las carantoñas de su progenitora. “¡El sonido de mi felicidad! ¡André se ríe y todo lo demás en mi mundo deja de importar! Soy la mamá más orgullosa de verlo sano, creciendo feliz y con la certeza que si algo tiene es mucho AMOR. ¿Qué opinan de esta belleza?”, escribió bajo el clip. Con esta monada de foto compartió hace unos días que su primogénito, vestido de azul y junto a un osito de peluche, cumplía diez semanas: “Dicen que cuando termine la pandemia tendré nuevos amigos, mientras este me cae muy bien...” escribió su mamá simpática mientras André parecía darle la mano a su muñeco. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es la primera vez que Sherlyn comparte tiernos momentos junto a su hijo, que le salió muy hablador y risueño. “El amor más grande, el enamoramiento más profundo… ¡Todo en mi vida por tu sonrisa y tu felicidad! Qué privilegio ser tu mama, amor de mi vida” escribió deshaciéndose en cariños una vez más junto a su hijo.

Close Share options

Close View image Si necesitas una sonrisa, ¡no puedes perderte las carcajadas del bebé de Sherlyn!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.