A punto de dar a luz, ¡Sherlyn y su mamá se realizan la prueba del coronavirus! La actriz, embarazada de nueve meses, acudió al hospital junto Lorena Díaz y ambas se sometieron a la prueba de la COVID-19. Tenemos los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sherlyn tiene prácticamente todo listo para la inminente llegada de su bebé, aunque había un detalle muy importante que le faltaba todavía: ¡la prueba del coronavirus! Hoy la actriz mexicana, llorando de risa junto a su mamá, Lorena Díaz, compartió desde la sala del doctor donde se realizó la prueba que ya estaban casi listos todos los preparativos antes del parto. “¡Ya estamos teniendo todo en orden!” dijo y después le preguntó a su mamá, “¿cómo te hicieron la prueba?”. Y ella contestó bailando: “Así, así, así, así”... Algo que hizo reír a su hija, que aún tenía lágrimas en los ojos por culpa de la prueba, según dijo. Pero la cosa no quedó ahí, una felicísima Sherlyn aprovechó a enseñarnos su manicura en tono azul clarito y con destellos, y aseguró que no solo sus uñas estaban recién hechas, también su pelito, y explicó el porqué. “Me vine a hacer las uñas para recibir a André porque tiene que ver bonita a su mamá. Los pelitos muy chulos, las manitas... Y ahora sí, lista para que André me vea hermosa”, dijo esta linda mamá, radiante de la emoción. Image zoom Video Grab IG Sherlyn SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recientemente Sherlyn celebró que su cuenta alcanzó los tres millones de seguidores. Todo un hito para esta mamá primeriza. “3 millones de razones para agradecerles este tiempo juntos, gracias por caminar de mi mano, por crecer a mi lado, por enseñarme tantas cosas y hacerme sentir tan querida y tan especial, estamos por empezar la mejor etapa de mi vida la llegada de #nuestrobebé y ustedes son parte muy importante de esta nueva familia los adoro #misamores” y aseguró que “la familia sigue creciendo”. Una de sus seguidoras le preguntó en sus redes si se había hecho alguna vez una operación estética, a lo que Sherlyn contestó: “No, no me he hecho operaciones estéticas hasta el momento. No estoy para nada peleada con ellas. Si después de tener el bebé vemos que todo quedó muy fuera de su lugar, pues sí vamos a echar una manita al cuerpo, ¿por qué no?”, aseguró con naturalidad. ... Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

