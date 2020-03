Sherlyn sobre el cambio de su cuerpo: "Hay que asumirlo con mucha aceptación y gratitud" La actriz y conductora habló de los cambios que ha tenido su cuerpo los últimos meses By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Desde que se enteró de que estaba embarazada, Sherlyn tiene una rutina inquebrantable. "Me tengo que parar [frente al] espejo un rato desnuda para ir viendo los cambios que ha tenido mi cuerpo y asumirlos", cuenta la mexicana de 34 años, quien está esperando un varón. "De repente a las embarazadas como que se nos va olvidando vernos y es importante enamorarte de tu cuerpo y aceptarte". Justo el amor propio fue lo que llevó a la actriz de Cuidado con el ángel a no esperar más por el marido perfecto. "Desde [hace] años [tenía] ese deseo de convertirme en mamá. Empecé a ver los bancos de donantes [de esperma], cómo funcionaban. Me fui enamorando del proceso", confiesa la también conductora, que bajo la asesoría de expertos siguió una dieta sin carbohidratos ni azúcar y se sometió a una inseminación artificial en una clínica de Nueva York. "No pensé que fuera a ser tan rápido, la verdad". Image zoom Ciro Gutiérrez para People En Español Así de rápido también han transcurrido los primeros cinco meses de su embarazo. "Lo he disfrutado mucho. Me siento preciosa... claro, subes de peso, cambias de tallas, tienes [los senos] enormes. Es un cambio fuerte, pero hay que asumirlo con mucha aceptación y gratitud", recalca la artista. "Hasta las cosas que de pronto pueden ser negativas, como el vómito y las náuseas, lo tomo como un aviso de mi bebé de que está ahí, de que está creciendo fuerte y también lo agradezco". Image zoom Otra cosa que aprecia mucho es el apoyo de sus fans, sus padres, su hermana mayor y su perrita Neni, que la acompaña a todas partes. "No digo que [si tienes o te haces cargo de un hijo sola] eres una mamá soltera porque [lo de] soltera se te puede quitar en el momento que decides tener una pareja", advierte Sherlyn, quien ya atravesó por un divorcio y ha vivido relaciones fallidas. "Me encanta la sensación de estar enamorada, claro que estoy abierta al amor", deja claro. "[Pero] mi prioridad es mejorar como mujer para que mi hijo se sienta orgulloso de la mamá que tiene y eventualmente, cuando aparezca la persona correcta, pues tendrá que entender que somos una familia mi hijo y yo, y tendrá que adaptarse a la familia que está formada". Advertisement

Close Share options

Close View image Sherlyn sobre el cambio de su cuerpo: "Hay que asumirlo con mucha aceptación y gratitud"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.