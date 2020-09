Sherlyn a favor de la lactancia Sherlyn habla sobre los beneficios de la lactancia Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN De la misma manera que sabía la edad y el momento exacto en que se convertiría en madre de André a través de la inseminación artificial, la actriz y conductora Sherlyn también estaba segura de cómo lo alimentaría los primeros meses de vida. “La lactancia es una maravilla para el bebé y la mamá”, asegura la mexicana de 34 años, que congela su leche en bolsas especiales, en las que escribe mensajes de amor y buenos deseos para que su pequeño solo reciba cosas positivas. “Invito a la gente a que se haga un espacio. La mayoría que deja la lactancia es para regresar al trabajo, entonces quiero invitarlos para que las mamás puedan tener ese tiempo de practicar la lactancia”. Image zoom Carole Joseph Según la actriz de telenovelas como Amores verdaderos y Antes muerta que Lichita, amamantar también ha sido beneficioso para ella. “[Recuperé mi peso al] darle leche materna exclusiva[mente] [a mi bebé de cuatro meses]. No he hecho mucho ejercicio”, confiesa Sherlyn, quien no descarta encargarle un hermanito o una hermanita a André. Image zoom Ciro Gutiérrez para People en Español “Me hicieron una cesárea y tuve que esperar los cuarenta días de recuperación. El único ejercicio que hago es cargar a mi hijo, bailarle, arrullarlo. No he cambiado mi alimentación”.

