¡La primera sonrisa del bebé de Sherlyn en un mágico video que no te puedes perder! El primer momento en el que ponen al recién nacido de André sobre el pecho de Sherlyn tras dar a luz es realmente conmovedor. ¿Ya lo viste? Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Esta semana Sherlyn revolucionó las redes. Primero, con el anuncio de la llegada de su hijo André; después, con la revelación de que algo se había complicado durante el alumbramiento y con la noticia de que ambos estaban en perfectas condiciones de salud; más tarde, al mostrarnos los primeros regalitos del bebé durante su llegada a casa de los abuelos y, por último,al compartirnos por fin una semana después de su nacimiento, las lindas fotos de sus primeros retratos. “Hola amigos, ya estoy aquí... Yo soy André”, escribía su famosa mamá desde la nueva cuenta que abrió para su pequeño. “Nací el 30 de mayo. El vuelo en mi cigüeña tuvo un poco de turbulencia, pero unos ángeles con trajes azules nos pusieron a salvo a mi mamita y a mí”, dijo refiriéndose a las complicaciones surgidas en el parto de las que prometió dar detalles más adelante. “Pesé 2.5 kg y medi 51 cm. Sé que durante estos 9 meses me han llenado de amor y buenos deseos y mi mamita y yo les damos las gracias. Dios escuchó todas sus oraciones y hoy cumplo 7 días y ¿saben qué? ¡Este mundo de amor me esta encantando! ANDRÉ”, dijo firmando el bebé su primera misiva al mundo virtual. "Los invito a soñar bonito, yo por lo pronto soy profesional de tomar lechita, dormir y recibir amor y muchos apapachos de mi mamita, mis abuelitos y mi hermosa familia', escribía Sherlyn bajo la foto donde el bebé estaba arropado con una mantita blanca en la que podía leerse su nombre. Antes de dormir, justo siete días de después de dar a luz, Sherlyn quiso compartir este instante mágico del primer video que le tomó a su recién nacido la primera vez que su hijo se recostó sobre su pecho. En un mágico instante, se puede apreciar la sonrisa del bebé, a la que su mamá responde con un: “¡Hola, mi amor!”. “Aquí platicando con mamita el primer día que llegué a este maravilloso universo”, escribió una emocionada Sherlyn. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sin duda un momento entrañable que a cualquier mamá puede llenarle los ojos de lágrimas! Definitivamente, un video muy especial que capta en unos segundos toda la magia de la maternidad.

