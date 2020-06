Sherlyn confiesa desde el hospital que hubo complicaciones durante el parto "Ayer llegó André, fue un día de un poco, de mucho caos, por eso no subí cosas, pero bendito sea Dios, tenemos un equipo espectacular, todos sus doctores son maravillosos, hubo un sustillo por ahí..." Descubre todo lo que contó la actriz desde el mismo cuarto del hospital acerca del parto de su bebé. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sherlyn apareció el domingo por la mañana guapísima es sus stories, enfundada en un bello pijama rosa y con la mejor de sus sonrisas para dar en persona la noticia de la llegada de su bebé André a sus tres millones de seguidores, confesando que surgió alguna complicación durante el parto: “Mis amores bellos, gracias por todos los mensajes. Ayer llegó André, fue un día de un poco de mucho caos, que por eso no subí cosas, pero bendito sea Dios, tenemos un equipo espectacular, todos sus doctores son maravillosos, todo salió muy bien, ya les platicaré, hubo un sustillo por ahí, pero está perfectamente bien todo...” dijo con un tono tranquilizador. Image zoom Video Grab Sherlyn Stories “Ahora sí ya soy mamá de un niño espectacular, que se porta increíble, se ríe muchísimo, le fue muy bien en su calificación de Apgar, la primera se la tomaron en 9 y la segunda en diez. Es una calificación médica, porque si fuera por mí evidentemente le pondría 1 millón...”, exclamó radiante en su primera mañana como mamá. “Les doy gracias por estar por no soltarnos por sus oraciones y voy a ver a nuestro bebé al cunero y al rato que vuelva a estar en el cuarto se lo presento. Los amo mis amores, lindo domingo”, dijo lanzando besos a la pantalla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así de poética reveló antes el nombre que había elegido para su primogénito: “ANDRÉ. Su nombre es André. El hombre que vino a cambiarlo todo y volvió mi mundo un lugar de arcoíris, atardeceres de colores, lluvia de luz y brillo, te amo amado hijo, Dios sabe en cuántos lugares le hable de ti de rodillas, hoy mi amado André falta muy poco para verte, mi cielo”, fueron las lindas palabras que escribió esta mamá primeriza.

Sherlyn confiesa desde el hospital que hubo complicaciones durante el parto

