Sherlyn tendrá otro bebé: "[Lo platiqué] con mi mamá" En medio de su participación en Tu cara me suena (Univision), Sherlyn confiesa que está lista para tener otro bebé, ¿con quién? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fiesta de cumpleaños de André Fiesta de cumpleaños de André | Credit: Cortesía de Palomera Group Además de coronarse ganadora de la competencia Tu cara me suena (Univision), Sherlyn tiene otra meta a corto plazo. "Mi plan es tener otro bebé pronto", confiesa la actriz. "[Lo platiqué] con mi mamá. Los niños tienen que ser más planeados". Y es que si alguien sabe dar la bienvenida a los bebés, esa es Sherlyn, quien tras años de querer ser madre, concibió a su primogénito André a través de inseminación artificial. "Se me antoja muchísimo esto", dice convencida la artista sobre un nuevo embarazo. "Ya habrá tiempo para la parte del amor". Entonces, ¿no hay algún príncipe en puerta? "Los pretendientes están ahí siempre, esos siempre tienen la puerta abierta. De ahí a que los deje pasar es otra cosa, estoy enfocada a mi hijo", subraya. "Claro que se siente bonito escuchar palabras bonitas", y agrega. "Estoy en un momento de mucho enamoramiento de la mujer que soy y de la familia que tengo y me siento en una etapa muy buena de mi vida". Sherlyn Sherlyn | Credit: sherlyny/Instagram SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Tanto, que el único hombre para quien Sherlyn tiene ojos, es André. "Lo primero es mi hijo y no voy a poner a un proyecto antes que a él, mi mamá se vino a Miami conmigo [mientras grabo Tu cara…], André se queda con la abuela mientras yo trabajo", explica la arista quien ya donó su primer cheque a la fundación Centro de Rehabilitación Infantil del Teletón USA, gracias a su imitación del cantante Camilo. "Yo siempre he sido una mujer de retos y siento que este es un reto gigante para cualquier artista y cualquier intérprete porque no estamos acostumbrados al juicio. Estamos acostumbrados a que nos digan las cosas lindas y venir por tu propio gusto a que te digan lo que estás haciendo mal, es un trabajo muy fuerte".

