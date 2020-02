Sherlyn: "Dios es el papá de mi hijo [y] creo que no podía tener un mejor papá" La actriz mexicana se encuentra disfrutando actualmente de su sexto mes de embarazo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sherlyn, quien se encuentra ya en su sexto mes de embarazo tras haberse sometido el año pasado a una inseminación artificial para poder cumplir su sueño de ser mamá, parece tener muy claro cómo abordará con su hijo llegado el momento el tema de que no tiene un papá como tal. “Yo creo que la verdad es el camino más corto para todo mis amores y tratar a los niños como si no entendieran es faltarle el respeto a su inteligencia, así que siendo muy honesto: ‘Te elegí, moría por tenerte, no encontraba a la persona…’”, aseguró la actriz de exitosas telenovelas de Televisa como Una familia con suerte y Amores verdaderos a través de sus redes sociales. “A mi hijo quiero hablarle con la verdad y quiero explicarle para que no juzgue el hecho de que hay distintos tipos de familia: familias de mamá y papá, familias homoparentales, familias monoparentales o como la nuestra que son los papás, los abuelos…”, agregó. Dios es el papá de mi hijo […] y creo que no podía tener un mejor papá SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante la insistente pregunta de quién es el progenitor del bebé que viene en camino, la también empresaria dejó claro que su retoño no puede tener un mejor papá que el que tiene. “Dios es el papá de mi hijo, vive con nosotros, respiro, hablo, se lo encomiendo todo el día y creo que no podía tener un mejor papá”, aseveró la estrella mexicana. Parece que fue ayer cuando la intérprete de 34 años se enteró de que estaba embarazada y ya han transcurrido seis meses desde que recibió la noticia más importante de su vida. “Se me ha pasado superrápido, la verdad no lo puedo ni creer. Me acuerdo cuando vi la prueba y ahorita digo ‘guau’, o sea se pasa rapidísimo y creo que cuando estás disfrutando algo se pasa todavía más rápido”, expresó Sherlyn a través de Instagram Stories. Advertisement

