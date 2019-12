Como la época más feliz de su vida, así define Sherlyn la dulce espera que se encuentra viviendo luego de haber tomado meses atrás la decisión de someterse a un procedimiento de reproducción asistida, inseminación artificial, para poder cumplir su sueño más anhelado: convertirse en mamá y formar su propia familia. En entrevista con People en Español, la actriz mexicana nos habla de los cambios que ha experimentado a raíz del embarazo y responde a aquellos que han criticado su decisión y que consideran que debió de haberse esperado a tener pareja.

¡Qué grata sorpresa nos diste! ¿Qué cambios ha habido en tu vida en estos meses?

Mi vida ha cambiado totalmente para bien. Han sido meses de mucho crecimiento emocional, espiritual y físico también; han sido meses de comprender muchísimas cosas, de tener mucha paciencia y una comunicación increíble –no solamente con mi bebé sino con mi cuerpo– y de sentirme más bonita que nunca. El proceso de ser mamá te hace sentir en un estado de gracia, como con un privilegio tan grande. Yo nunca me imaginé que se podía experimentar un amor tan grande sin conocer a alguien y es mi motivación, mi razón, mi ilusión y mi impulso diario. Definitivamente el embarazo ha sido la época más feliz de mi vida.

¿Qué fue lo más difícil a lo que te enfrentaste para tomar esa decisión?

La verdad no ha sido un proceso complicado. Yo creo que cuando Dios está detrás de algo las cosas se acomodan y fluyen de una forma maravillosa. Se acomodó todo a pesar de tener una agenda muy apretada para que los días que tenía que estar en el tratamiento caminaran de forma correcta, para que pudiera hacer mis análisis y estos salieran bien, para que no fuera un proceso complicado. [Lo complicado] creo que ha venido ahora con el tema de tener que entender que no toda la gente piensa como yo y que algunas personas siguen atoradas en el 1900 y que no comprenden que las mujeres también podemos tomar decisiones por nosotras mismas, pero cuando tienes un motor tan grande como es el amor que te da un bebé, que es el proyecto más importante de mi vida y que no hay nada que yo haya deseado más y que vaya a defender y a cuidar más todo lo demás sale sobrando.

¿Cómo has tomado las críticas negativas en algunos medios sobre tu decisión?

Las he tomado con amor, con entendimiento porque tenemos que entender que para que las cosas se modifiquen a veces no es tan rápido, a veces la gente tarda en desapegarse de ideas cuadradas y yo no estoy haciendo esto para complacer a nadie, estoy haciendo esto por amor. He leído por ahí un poco de todo. Hay algunas [críticas] muy absurdas, hay algunas que tienen sus puntos válidos, pero al final yo creo que comprenderán todas las que son mamás que no hay amor más grande en esta vida y que cuando sabes que estás a cargo de la vida de un ser humano dentro de ti no puedes gastar mucho tiempo en pensar qué estará opinando la gente o qué estarán diciendo. Y la verdad es que si me pongo a hacer número reales ha habido alguno que otro que piensa u opina que no creo que sea negativo, creo que es algo apegado a sus creencias y listo; pero la mayoría de los comentarios han sido de mucho amor, de un respeto increíble, de mucha empatía. Yo quiero darles las gracias a todas las mujeres que me escriben, a todas las mujeres que me han hecho sentir que mi bebé no solamente es mío que es de todas ellas, a todas las mujeres que han perdido bebés, a todas las mujeres que están intentando en un proceso de fertilidad quedar embarazas, a todas las mamás que me escriben y me dan consejos, a las abuelas, a las niñas que de pronto me escriben y me dicen ‘yo nunca me he visto con un hombre al lado y sí quiero ser mamá', a todas aquellas que me piden consejos… Les quiero dar las gracias porque eso para mí es lo que vale la pena, eso para mí es lo que me llena el corazón y lo que me hace sentir superacompañada en este hermoso proceso que estoy viviendo. Los que me conocen saben que soy mucho más de enfocarme en las cosas bonitas que en lo que la gente pueda decir malo porque al final creo que nos enganchamos o nos conectamos con aquello que traemos por dentro, por eso claro ante estas semanas en las que ha habido un ataque constante de un medio en específico yo me lo tomo con mucha calma porque ojalá esa gente que trae tanta tristeza o tanta amargura en su corazón, pudieran tener el privilegio de experimentar, de dar vida, de dar algo positivo y entonces entenderían que las críticas salen sobrando.

¿Qué les dirías a los que opinan que debiste esperar a encontrar a un hombre y no ser madre soltera?

A los que opinan que debería haber esperado más tiempo y esperar a encontrar a ese hombre les digo que los tiempos de Dios son perfectos y que si hubiera estado en sus planes el que yo fuera mamá tiempo después las cosas no se habrían acomodado. Yo creo que podemos cuestionar al hombre, pero no podemos de ninguna forma cuestionar los planes que tienen allá arriba para nosotros. Yo les diría a esas personas que dicen que debía esperar que cada quien tiene sueños distintos y los míos eran formar una familia y pues mi sueño está latiendo, creciendo y moviéndose dentro de mí, así que les diría que si hubiera sabido la felicidad y la plenitud que estoy experimentando en este momento no me habría embarazado ahorita, me habría embarazado desde los 18 años.

Quisiera decirles a todos los que tienen tan arraigado ese concepto de mamá soltera que yo no me considero una mamá soltera, me considero una MAMÁ porque el soltero es una condición que puede cambiar. Yo me considero una mamá a cargo, como hay muchísimas mamás en el mundo. Hay muchísimas mamás que tuvieron un hijo en una pareja y después las cosas no funcionaron y el papá no volvió jamás, hay muchísimas mamás que están en una pareja y ellas son las que están a a cargo, hay muchísimas mamás que de pronto se embarazaron y decidieron que la persona no era con la que querían compartir el crecimiento de un bebé y están a cargo. Así que yo me considero una mamá a cargo, me considero una mamá valiente y la soltería la verdad es que es un adjetivo que ha venido y se ha dio de mi vida muchísimas veces.