¡El gran regalo que el bebé de Sherlyn dio a su mamá en su primera Navidad! Pataleando en su cunita y mirando fíjamente a Sherlyn, André repitió una palabra que llenó de alegría el corazón de su madre durante las fiestas más entrañables. ¿Adivinas cuál fue? Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sherlyn está pasando las fiestas decembrinas de la forma más dulce: rodeada de su familia y emocionada de compartir con su pequeño André su primera Navidad. Así lo aseguraba hace pocos días, con su bebé en brazos y bajo su primer arbolito navideño: “Es la primera Navidad de André y estoy muy feliz y agradecida”, aseguró. Y es que la actriz tiene claro que su hijo es su mayor logro hasta el momento y no se cansa de repetirlo a los cuatro vientos. “¿Qué te hace sentir orgulloso en la vida? ¡A mí mi hijo!”, exclamó sin dudarlo bajo este hermoso retrato de ambos en el que posan como princesa y principito. Y es que Sherlyn culmina ahora un año muy especial. Mientras para otros el 2020 ha sido una auténtica pesadilla, para la artista supuso el momento de conocer el más incondicional y verdadero amor. “Y el mundo se detiene aquí... Cuando me miras con toda la ternura que Dios te dio y entonces sé que soy la mujer más afortunada del mundo”, escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hoy Sherlyn se dejó ver en sus stories rodeada de familia y discutiendo con mucha simpatía con su hermana Criss acerca de quien debía lavar los trastes después de la comilona familiar. Pero un video de su pequeño conmovió a las redes y a su afortunada mamá. Mientras que su bebé le miraba fijamente, ella le dijo una palabra para que él la repitiera. Image zoom Credit: IG Sherlyn Después de patalear nervioso y hacer algún que otro puchero tratando de pronunciar bien la palabra, se escuchó claramente de su boquita: ¡mamá!

