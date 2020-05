Sherlyn recibe una mala noticia a días de dar a luz A tan sólo días de dar a luz a su primer bebé, la actriz mexicana Sherlyn recibió una preocupante noticia que la hizo cambiar de planes acerca de dónde y con la ayuda de quién alumbrará a su pequeño. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A tan sólo días de dar a luz a su primer bebé, la actriz mexicana Sherlyn recibió una preocupante noticia que la hizo cambiar de planes acerca de dónde y con la ayuda de quién alumbrará a su pequeño. La futura mamá reveló que el hospital en que debía tener a su bebé alberga una gran cantidad de pacientes con la COVID-19, por lo que debió movilizarse para encontrar un nuevo centro hospitalario libre de pacientes de coronavirus para poder dar a luz con tranquilidad. “Me acabo de enterar de que el hospital donde pensaba ir a tener al bebé, pues resulta que tiene muchísimos casos de coronavirus. Entonces estamos tomando la determinación de si cambio de hospital o no”, compartió con sus seguidores de Instagram. La actriz visitó una vez más el centro sanitario y aseguró haber vivido una muy “mala experiencia” durante su recorrido, por lo que decidió buscar uno nuevo. A pesar de la situación, Sherlyn se mantuvo positiva y enfocada en brindar un lugar seguro.Ppor lo que horas después anunció que había encontrado el lugar perfecto para traer a su príncipe al mundo. “Mis amores lindos, todo se acomoda. Cambio de hospital, cambio de doctor, cambio de todo”, reveló. “Ahora sí listos para recibir al bebé. Es un hospital libre de COVID y pues ahora sí [estoy] con toda la tranquilidad y la felicidad”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora solo falta esperar a que el pequeño decida abandonar el vientre de su mamá y, aunque la actriz no tiene fecha fija, aseguró que sus amigos ya hicieron apuesta sobre el día del nacimiento. “Estoy muy emocionada. Quiero decirles que ya empezaron a correr las apuestas de todos mis amigos, de todas mis amigas, ya empezaron con las fechas, algunas que le están atinando, otras que no, otros que ya perdieron. Yo lo único que puedo pensar es que, ¡qué emoción que en unos días más voy a tener a mi príncipe aquí en mis brazos!”, comentó.

Close Share options

Close View image Sherlyn recibe una mala noticia a días de dar a luz

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.