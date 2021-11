¡Sherlyn quiere darle un hermanito a André! Entérate de cómo lo hará Sherlyn no ha escondido los deseos de convertirse nuevamente en madre, aunque tenga que acudir a método diferentes para lograrlo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sherlyn Sherlyn y su hijo André | Credit: Instagram Sherlyn Si algo disfruta Sherlyn, además de la actuación, es el hecho de ser mamá. Su hijo, André, de apenas 1 año, le ha mostrado que no hay amor como este. Por eso la actriz no ha escondido los deseos de que tiene de convertirse nuevamente en madre, aunque tenga que acudir a método diferentes para lograrlo. "Me encantaría tener otro… yo creo que le voy a dar un añito más, y si en un año veo que no, se cierra la fábrica, pero si vemos que las cosas siguen caminando bien, probablemente el próximo año les esté dando la sorpresa", dijo la mexicana de 36 años en un reciente encuentro con la prensa en su país. "Me gustaría que fuera bajo el mismo método, porque para mí es muy importante que los niños tengan el mismo nivel de amor y es imposible querer menos o más a un niño que no es tuyo, entonces yo quiero que mis hijos tengan las mismas posibilidades", añadió. sherlyn hijo andre Credit: sherlyn instagram También dijo que valora la posibilidad de que el padre biológico de su segundo hijo sea el mismo que el de André. "Es una posibilidad, sí lo tenemos, o sea, lo dejas como en hold para que sea, por si quieres tener otro hijo para que sea del mismo papá, y sí, sí lo haría con el mismo", sostuvo. Por último, Sherlyn hizo alusión a las críticas que recibió recientemente, cuando su hijo fue mordido en el rostro por su mascota, y algunos le llamaran "mala madre". "Si el decir que un niño tiene la capacidad de aprender cosas que un animal no puede me hace mala mamá, les tengo noticias: soy la peor. Porque además no pienso regalar ni dormir a mi perra, ni prohibirles que sigan conviviendo", dijo entonces. Sherlyn André, hijo de Sherlyn, ¡cumple 1 año de vida! | Credit: Instagram Sherlyn Ahora, la actriz ha dicho que la pueden tildar de cualquier cosa menos de mala madre. "A mí me pueden tachar de muchas cosas, menos de ser una mamá descuidada, soy una mamá que está 100 por ciento con mi hijo 24/7, André no tiene nana, cuando no está conmigo está con mis papás", indicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Accidentes pasan, y yo no creo que nunca hayamos tenido alguna raspada o un chicón, no sé, pasan accidentes con los niños y no es un tema de descuido, es porque están experimentando y pasan las cosas", sostuvo.

