Cansada de las críticas como madre, Sherlyn publica un video para sus detractores "Traes muy despeinado a tu niño", dice uno de los comentarios. La feliz mamá ha contestado a quienes la cuestionan con una publicación contundente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sherlyn es consciente de que no es la primera vez ni será la última que cuestionen su forma de ejercer la maternidad. Lo sabe y, en cierta forma, lo tiene asumido. Pero, últimamente, los cuestionamientos han superado esa delgada línea roja y la feliz mamá de André ha salido a la palestra para poner un freno a tanto señalamiento. En realidad, con este video en sus redes sociales, hecho desde el respeto y sin perder la calma, no pretende defenderse, sino hacer ver a los demás que el problema es de ellos. Sherlyn Sherlyn | Credit: Mezcalent Entre otras cosas, la acusan de no peinar bien a su hijo, de que tenga manchas en la ropa, incluso que lleve pañales con dos años. Juicios a los que ha respondido de forma contundente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡No se opina de la maternidad ajena!", dijo, entre otras muchas cosas. "Si pudieran ser una mejor mamá para mi hijo de lo que yo soy, Dios se los hubiera mandado a ustedes", expresó con serenidad. La avalancha de mensajes, en este caso, de apoyo a Sherlyn como madre, no se hizo esperar y superaron con creces los negativos.

