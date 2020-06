Sherlyn provoca revuelo al publicar una foto de su bebé con un cubre caras en su visita al doctor La recién convertida en mamá desató una fuerte polémica con esta imagen. ¿Es apropiado para un recién nacido? Según muchos de sus seguidores no. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La llegada de André a la vida de Sherlyn ha sido una auténtica bendición. Generosa siempre con sus seguidores, la cantante nos comparte cada uno de los momentos importantes de su príncipe, como por ejemplo la visita al médico para asegurarse de que todo avanza como debe ser. "Listo para ir a ver a mi pediatra con mi mamita", decía el mensaje compartido en el perfil de Instagram del chiquitín junto a una tierna imagen del bebito. La fotografía provocó un fuerte revuelo nada más publicarse. Sherlyn, siguiendo las medidas de seguridad requeridas en estos momentos de pandemia, puso al pequeño un cubre caras para evitar cualquier posibilidad de contagio. Como resultado, varias personas le hicieron saber que no es apropiado ponerle ese tipo de protección a los bebés pues pueden crearles dificultad para respirar y repercutir en su salud. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Está contraindicada la mascarilla en bebé", " es como una bolsa de plástico, ten cuidado", "no es aconsejable ese tipo ni ninguna mascarilla en los bebés porque les puede causar asfixia", le aconsejaron algunos usuarios de las redes al ver la instantánea. Sherlyn no hizo ningún comentario al respecto pero si se lo puso a su bebé sería porque los médicos así se lo recomendarían. El pequeño se veía tranquilo y dormidito sin ningún tipo de molestia. La visita al pediatra salió perfecta y mamá e hijo regresaron a casa felices de la vida. ¡Misión cumplida!

