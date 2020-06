El tierno primer álbum de fotos de André, el hijo de Sherlyn Por Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent; Instagram Sherlyn Entre cambios de pañales, lactancia y no querer perderse ni un solo gesto del bebé. Así transcurre el día a día de la popular actriz mexicana desde que se convirtiera en mamá a finales de mayo. ¡Recopilamos las imágenes más tiernas del recién nacido! Empezar galería Bienvenido al mundo Image zoom Instagram Sherlyn André nació el 30 de mayo, pesó 2.5 kilogramos y midió 51 centímetros. "El vuelo de mi cigüeña tuvo un poco de turbulencia pero unos ángeles azules nos pusieron a salvo a mi mamita y a mí", se escribió en el perfil de Instagram del bebé. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Madre e hijo Image zoom Instagram Silvia Criselle Desde su llegada, la actriz de exitosas telenovelas de Televisa como Amores verdaderos y Antes muerta que Lichita ha estado dedicada en cuerpo y alma a su primogénito. "Nos estamos adaptando a nuestra vida juntos", escribió en Instagram. 2 de 10 Applications Ver Todo Todo cambió Image zoom Instagram Sherlyn El mundo de la bella y talentosa intérprete de 34 años cambió justo el día que se enteró de que su bebé venía en camino. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio ¡Qué bello! Image zoom Instagram Sherlyn "El amor de mi vida", se puede leer junto a esta instantánea que compartió la actriz. 4 de 10 Applications Ver Todo Bebé famoso Image zoom Instagram Sherlyn Con apenas 11 días de nacido, el bebé ya tiene más de 300 mil seguidores en su perfil de Instagram @andrenuestrobebe 5 de 10 Applications Ver Todo Primera sonrisa "Aquí platicando con mamita el primer día que llegué a este maravilloso universo", escribió Sherlyn desde la cuenta de Instagram de su primogénito. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Tía consentida Image zoom Instagram Silvia Criselle A Silvia Criselle, la hermana de Sherlyn, también se le 'cae la baba' con el nuevo miembro de la familia. ¿No se nota? 7 de 10 Applications Ver Todo Tía y sobrino Image zoom Instagram Silvia Criselle "Te amaré hasta el último día de mi existencia", escribió la orgullosa tía junto a esta foto en la que sostiene su manita. 8 de 10 Applications Ver Todo De primo a primo El sobrino de Sherlyn, Diego, le compuso una canción al bebé para celebrar su llegada. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Bendecida Image zoom Instagram Sherlyn No hay duda de que Sherlyn está viviendo la etapa más feliz de su vida. ¡Felicidades! 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

