¡Sherlyn presume los primeros regalos de André! Ya fuera del hospital e instalada en casa de los abuelos, la actriz mexicana da un repaso a las primeras cositas con que obsequiaron a su bebé. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Qué ganas tenemos de ver la carita del bebé de Sherlyn! Aunque ayer aseguró desde el hospital que al ratito nos lo presentaba, al final no pudo ser, aunque lo que sí hemos visto son los primeros regalitos que ha recibido André a su llegada al mundo. Ya fuera del hospital y mudados a casa de los abuelos, Sherlyn, quien se ve totalmente recuperada y perfectamente maquillada, nos mostró con emoción los primeros obsequios de su pequeño príncipe. Image zoom Video Grab Sherlyn IG “Llegando a casa de los abuelos, miren nada más qué va a estrenar, todas las cobijas que le hizo su abuelito...”, dijo orgullosa acariciando las mantitas con su pedicura azul. Image zoom Video Grab Sherlyn IG “Wow”, exclamó a ver la primera cunita de André, toda blanca y con un enorme lazo también azul, “¡su moisés!”. Image zoom Video Grab Sherlyn IG También nos mostró el lugar donde iba a aprender a bañar a su hijito por primera vez, mientras se escuchaba a lo lejos el llanto de André: “Vamos a tomar la clase del baño. Eso que escuchan es nuestro bebé que estaba muy relajadito. Ahí está, baño en tiempos de covid”, dijo portando su tapabocas a causa de pandemia del coronavirus. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sherlyn apareció el pasado domingo es un stories, muy sonriente y con un lindo pijama rosa, para dar en persona la noticia de la llegada de André y confesar que surgió alguna complicación durante el parto: “Mis amores bellos, gracias por todos los mensajes. Ayer llegó André, fue un día de un poco de mucho caos, que por eso no subí cosas, pero bendito sea Dios, tenemos un equipo espectacular, todos sus doctores son maravillosos, todo salió muy bien, ya les platicaré, hubo un sustillo por ahí, pero está perfectamente bien todo...” dijo con un tono tranquilizador. Su manager fue la primera en confirmar después del parto que tanto la mamá con el bebé se encontraban en perfecto estado.

