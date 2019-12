Sherlyn ya presume de su barriga de embarazo La actriz mexicana mostró por primera vez a través de sus redes sociales cómo se ve su barriga de tres meses de embarazo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Era su sueño y ahora que lo está saboreando de cerca no puede estar más emocionada. Sherlyn, quien la semana pasada sorprendía a todos al revelar que se encuentra felizmente embarazada, está disfrutando al máximo cada momento de la dulce espera que se encuentra viviendo. La estrella de exitosas telenovelas de Televisa como Amores verdaderos y Antes muerta que Lichita compartió este fin de semana a través de sus redes sociales un vídeo en el que muestra por primera vez su hermosa barriguita de tres meses de gestación. “Amo las noches porque en la mañana como que el bebé se esconde muchísimo y ya para la noche no sé pero vean esto. Ahí va creciendo poquitito a poco con todas las bendiciones de ustedes”, expresó la intérprete de 35 años ante sus más de dos millones y medio de seguidores. Si bien recién acaba de atravesar el primer trimestre del embarazo, a la actriz mexicana ya se le empieza a notar su barriguita y, sin duda, se ve realmente hermosa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras varias relaciones fallidas –la última con el integrante del dúo musical Río Roma José Luis–, Sherlyn tomó la valiente decisión de convertirse en madre en solitario. Para ello, la artista acudió meses atrás a una clínica en Nueva York donde le realizaron una fecundación in vitro. “No le dije a nadie y fue más fácil de lo que imaginé”, contaba la actriz en la edición mexicana de la revista ¡Hola! “Es un embarazo dulce, amoroso y muy deseado”. Respecto al donante de su esperma, Sherlyn dejaba claro que no iba con la idea de seleccionar a su bebé rubio y de ojos azules. “Fui a seleccionarlo con el mejor coeficiente intelectual que le podía dar. El donante lo seleccioné con la mejor genética, donde no hubiera diabetes o cáncer ni ninguna enfermedad congénita que se heredan”, explicaba la estrella mexicana tal y como recoge la revista mexicana Quien. Advertisement

Close Share options

Close View image Sherlyn ya presume de su barriga de embarazo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.