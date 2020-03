¡Su posado más tierno! Sherlyn presume de su barriga de embarazo en bikini La actriz mexicana se encuentra disfrutando de unos días de descanso en la playa en compañía de su inseparable mascota. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sherlyn es la viva estampa de la felicidad desde que hace seis meses comenzara a crecer una vida en su interior. La actriz mexicana, que si bien no ha dejado de disfrutar de la dulce espera apenas había tenido tiempo para tomarse un descanso debido a sus compromisos de trabajo, se encuentra disfrutando actualmente de unos días de descanso en la playa. Siempre activa en las redes sociales, la intérprete de 34 años ha compartido varias imágenes a través de Instagram Stories de sus merecidas vacaciones en las que por primera vez la futura mamá deja al descubierto su bella barriguita de embarazo en bikini. “En uno de mis lugares favoritos del mundo con la mejor compañía y bebé a bordo”, expresó Sherlyn junto a un vídeo en el que aparece acompañada de su inseparable perrito. Image zoom Sherlyn “Puro amor”, escribió la actriz de exitosas telenovelas como Una familia con suerte y Amores verdaderos en otra instantánea que publicó en Instagram Stories en la que aparece recostada en la arena de una paradisiaca playa mientras sostiene un libro con una de sus manos ante la atenta mirada de su mascota, quien no parece despegarse de Sherlyn en ningún momento. Image zoom Sherlyn SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Afortunadamente, la actriz está viviendo una dulce espera de lo más tranquila y sin complicaciones, lo que le ha permitido llevar hasta ahora una vida normal. “Ha sido un embarazo muy bueno y sin complicaciones que eso es lo que más le agradezco a Dios”, contaba semanas atrás Sherlyn en una entrevista exclusiva con People en Español en la que también revelaba que aún se encontraba buscando el nombre de su bebé. Image zoom Sherlyn “El nombre determina muchísimas cosas. Estoy en la búsqueda. Si era niña se iba a llamar Isabela pero como es niño estoy en la búsqueda”, reconocía. Advertisement

