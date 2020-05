Sherlyn a días de convertirse en mamá ¡presume de barriga de embarazo en bikini! La actriz mexicana se encuentra ya en la recta final de su embarazo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando uno anhela tanto algo y ese algo termina llevándose a cabo se disfruta y se agradece el doble. Eso precisamente es lo que le ha sucedido a Sherlyn con su ansiado y esperado embarazo. La actriz mexicana, que llevaba muchos años queriendo ser mamá, ha vivido con mucha ilusión y felicidad la dulce espera de su primer hijo, como ha dejado ver a través de sus redes sociales y en cada una de las entrevistas que ha concedido. Ahora que se encuentra en la recta final de esta etapa tan especial e importante en su vida y que tan solo la separan unos días de tener por fin entre sus brazos a su primogénito, la intérprete de 34 años ha compartido una hermosa reflexión sobre los cambios que ha experimentado a lo largo de los últimos 9 meses su cuerpo, al que agradece por permitirle dar vida. "A unos días de que llegue mi hijo quiero darle gracias a mi maravilloso cuerpo, gracias por permitirme dar vida, valoro y agradezco cada kilo, cada cosa que sacrificó para que mi hijo creciera sano y fuerte dentro de mí, gracias por cada subidón de hormonas, gracias por los ascos que fueron un aviso de que todo estaba fluyendo bien, gracias por transformarte y ayudarme a entender que me estoy convirtiendo en mamá, gracias por la maravillosa elasticidad que me ha mostrado que yo también debo ser flexible y ceder a los cambios en lugar de resistirme, gracias por mandarme a dormir en medio de platicas porque era justo lo que mi hijo necesitaba", ha comenzado escribiendo la actriz de exitosas telenovelas como Amores verdaderos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sherlyn, que acompañó su publicación de una hermosa foto en la que presume de la recta final de su embarazo en bikini, también pidió perdón a su cuerpo ‘por todas las veces que fui dura y estuve incómoda o me quejé por sentirme gorda, hinchada o no suficiente’. "Hoy comprendo que nunca he estado más linda que en esta etapa en la que la vida crece dentro de mí, hoy agradezco estas boobs que serán una bendición maravillosa para mi bebé, hoy agradezco y valoro todo lo que mi cuerpo ha hecho por mí y por mi bebé estos 9 meses de gestación, hoy le prometo a mi cuerpo ser paciente, entender los cambios, abrazarlos con amor y estar atenta a lo que me pida", concluyó su emotivo mensaje.

Close Share options

Close View image Sherlyn a días de convertirse en mamá ¡presume de barriga de embarazo en bikini!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.