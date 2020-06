Así presentará Sherlyn a su bebé: "Sí, hay una exclusiva" La actriz mexicana salió a brindar una respuesta ante la impaciencia de sus fans por ver la carita del recien nacido André. ¿Quieres saber cuándo y cómo lo puedes conocer? ¡Tenemos los detalles! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sherlyn dio a luz a su bebé y sus más de tres millones de seguidores están ansiosos por conocer finalmente la carita del primogénito de la famosa actriz mexicana. ¿Cuánto falta para conocer a André? ¿Habrá vendido la artista una exclusiva y por eso se tarda? Esas son las preguntas que se hacen la mayoría de sus fans. Ante la impaciencia del mundo por compartir su felicidad, Sherlyn se vio obligada a brindar una respuesta y reapareció en sus redes muy linda con un top rosa a juego con sus labios. Después de agradecer la preocupación de todos por saber el estado de ella y su bebé, la actriz mexicana Sherlyn reconfirmó que sí surgieron problemas durante el parto de André “pasaron muchas cosas, se complicó un poquito el tema, pero ya les platicaré” y aseguró que ya se encontraban en casa y en perfecto estado de salud. “Todos me andan preguntando sobre cuándo lo voy a mostrar, cuando lo van a conocer y la exclusiva y todo eso, pues sí. Efectivamente, habrá una exclusiva” Image zoom Sherlyn IG La actriz, que es tan generosa con sus fans que incluso llama a su hijo “nuestro bebé” en las redes, continuó: “Pero la exclusiva no será para ningún medio, ni para ninguna revista, la exclusiva la vamos a hacer desde la cuenta de André, nuestro bebé, para que lo puedan conocer todos.” SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom IG Sherlyn Un bonito gesto que sin duda habrá generado más impaciencia entre sus seguidores,que ya viven pendientes de sus redes. “No saben lo que hermoso que está, no es porque sea su mamá, pero está precioso”, aseguró dulce como todas las mamás del mundo. Y esto afirmó al despedirse con una gran alegría: “Estoy viviendo la etapa más feliz de mi vida, los amo”.

