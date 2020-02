Este es el actor que asegura que Sherlyn le pidió que fuera el padre de su bebé El protagonista de La Reina Soy Yo, Lambda García, contó que la cantante le hizo esa petición antes de someterse a la inseminación artificial. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Definitivamente Sherlyn tiene un buen ojo. Y es que según Lambda García, la cantante le hizo una jugosa propuesta antes de quedarse embarazada: que él fuera el padre de su hijo. El actor de La Reina Soy Yo es, sin lugar a dudas, un candidato de excepción: simpático, trabajador y con un físico que salta a la vista. Aunque muy halagado de que pensara en él, asegura que no se sentía preparado para dar ese paso y su respuesta fue negativa. “Dije, ‘no, no’. Para mí sería muy difícil, es complicado siendo amigo el dar la semilla porque a fin de cuentas no te puedes deslindar al cien por ciento. Si quisiera tener un hijo lo tendría yo”, dijo abiertamente al programa Ventaneando. ¿Y cuál fue la reacción de su amiga del alma al declinar su petición? Lambda lo contó con esa sonrisa interminable y mucha caballerosidad. “Me dijo, ‘ay por favor, serían muy bonitos nuestros hijos'”, añadió entre risas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y pues ahí quedó la cosa. El actor le dedicó unas bonitas palabras a su amiga a la que desea lo mejor en esta maravillosa etapa. “Ella es una mujer super inteligente, con una entereza espectacular, sabe muy bien las cosas y lo está haciendo muy bien”, resaltó. Aunque finalmente no sea el papá, él está convencido de que lo que sí será es el ‘tío Lambda’ y que van a vivir momentos muy bonitos. Por su parte Sherlyn está disfrutando como nunca de la vida gracias a su estado de buena esperanza que le tiene con una sonrisa de oreja a oreja. Y como bien ha dicho, “Dios” es el papá de su hijo. Advertisement

