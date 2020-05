"Voy a echar una manita al cuerpo": Sherlyn no descarta operación estética tras el parto. A pocas semanas de dar a luz, la futura mamá celebró hoy que alcanzó los tres millones de seguidores en su cuenta de instagram. Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Hoy Sherlyn celebró que su cuenta alcanzó los tres millones de seguidores! Todo un hito para esta mamá primeriza quien se encuentra a pocas semanas de dar a luz. Como ella mismo dijo en sus redes, “no hay fecha que no se cumpla y yo creo que en una tres o cuatro semanas a más tardar tendré a mi príncipe aquí en los brazos, no lo puedo creer se me paso rapidísimo, ¿a Vds. no?” Así celebró su nuevo triunfo hoy en su cuenta de instagram: “3 millones de razones para agradecerles este tiempo juntos, gracias por caminar de mi mano, por crecer a mi lado, por enseñarme tantas cosas y hacerme sentir tan querida y tan especial, estamos por empezar la mejor etapa de mi vida la llegada de #nuestrobebé y ustedes son parte muy importante de esta nueva familia los adoro #misamores” y aseguró que “la familia sigue creciendo”. No está muy preocupada con su subida de peso, apenas subió diez kilos y opina que el cuerpo es sabio y regresa donde tiene que regresar: “ahorita lo más importante son nuestros hijos, ya después nos pondremos buenísimas”, afirmó con mucha simpatía durante un directo en sus redes hace unos días. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom sherlyn/IG Una de sus seguidoras le preguntó si se había hecho alguna vez una operación estética, a lo que Sherlyn contestó: “No, no me he hecho operaciones estéticas hasta el momento. No estoy para nada peleada con ellas. Si después de tener el bebé vemos que todo quedó muy fuera de su lugar, pues sí vamos a echar una manita al cuerpo, ¿por qué no?”, aseguró con naturalidad. ¡La verdad es que se ve como una muñeca! Así bailaba días atrás para pasar el tiempo durante la cuarentena: El antojo más raro que Sherlyn ha tenido hasta el momento es el de la piña, algo que nunca le gustó y afirma que comió muchísima durante los primeros meses.

