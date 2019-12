¡¡Sherlyn muestra por primera vez su pancita embarazada al descubierto en plena Navidad!! La cantante y actriz ha enseñado su barriguita sin camiseta y ya se puede apreciar la curva de felicidad. ¡El mejor regalo de todos! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print De todos los regalos que podría recibir, Sherlyn ya tiene el que más ilusión le hace de todos: la llegada de su bebé. Con motivo del día de Navidad, la cantante ha compartido con sus seguidores una entrañable foto donde ya muestra su incipiente pancita. Junto a la imagen un mensaje lleno de amor y esperanza que demuestra el estado absoluto de felicidad de la futura mamá. “Esta navidad mi vida cambió, me siento tan agradecida con Dios, con la vida y con todos ustedes por todo el amor que me dan a mi y a nuestro bebé les deseo puras cosas bonitas para estas fechas abrazados de la gente que aman, los quiero con todo mi amor que ahora cuenta por 2”, ha escrito entusiasmada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sherlyn anunciaba hace unas semanas que se convertiría en madre soltera. Su sueño de tener un hijo no tenía por qué esperar más y la también actriz se puso manos a la obra y en manos de la ciencia. Hoy ese bebé tan esperado viene en camino y lo ha gritado a los cuatro vientos. Un gesto que de alguna manera puede invitar y animar a otras mujeres que sin tener pareja no quieren renunciar a ese derecho tan bonito. Una decisión valiente y llena de amor por la que volvemos a felicitarle. ¡Disfruta del maravilloso proceso que comienza Sherlyn! Advertisement

