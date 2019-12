Sherlyn muestra orgullosa su prueba de embarazo y cuenta las cualidades que escogió del donante La cantante ha mostrado la prueba que le comunicó el gran sueño de su vida cumplido y además compartió qué características tiene el padre de su bebé. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Siempre ha demostrado ser una mujer valiente y con carácter, pero ahora mucho más. Sherlyn emocionaba a todos con el anuncio de su embarazo esta semana. Una noticia que ha sorprendido por lo inesperada. A sus 34 años, la actriz y cantante ha decidido convertirse en madre soltera ante la tardanza de la llegada de ese príncipe Azul. Amor tiene de sobra y a su hijo le valdrá por dos. En medio de la emoción también ha querido compartir una imagen preciosa, la de su prueba de embarazo dando positivo, la mejor noticia de todas. Con él en sus manos reconoce que comienza una nueva etapa llena de retos maravillosos. “Nunca esperé un mensaje con tanto amor, cuando de pronto apareció el milagro frente a mis ojos, y así cambiarme la vida para siempre”, ha escrito en su perfil de Instagram. A comienzos de año anunciaba que regresaba a la soltería y que estaba muy ocupada. En el amor, las cosas no han salido como ella hubiese esperado, pero eso no le ha impedido dar uno de los pasos más importantes. Tenía claro que quería ser mamá y este era el momento adecuado. Así que se puso rumbo a Nueva York, donde acudió a un centro de fertilidad para emprender esta aventura con final feliz. Allí eligió las cualidades de su donante de esperma. “Yo no fui con la idea de seleccionar a mi bebé rubio y de ojos azules porque no se trata de jugar a las muñecas. Fui a seleccionarlo con el mejor coeficiente intelectual que le podía dar. El donante lo seleccioné con la mejor genética, donde no hubiera diabetes o cáncer ni ninguna enfermedad congénita que se heredan”, expresó tal y como recoge la revista Quien. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amigos del medio, incluso exnovios, han aplaudido su decisión con cariñosos mensajes en las redes sociales. Sherlyn no tenía dudas, sabía que tener un hijo estaba en su lista de prioridades y sueños, así que no había mucho más que pensar ni decir. Embarazada de tres meses y medio, comienza un viaje de emociones acompañado del mayor amor de todos, el de su hijo. ¡Muchísimas felicidades! Advertisement

Close Share options

Close View image Sherlyn muestra orgullosa su prueba de embarazo y cuenta las cualidades que escogió del donante

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.