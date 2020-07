A seis semanas de nacido, el hijo de Sherlyn ya recibe terapia A través de Instagram, la actriz Sherlyn dio a conocer que su hijo de seis semanas de nacido ya recibe terapia. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A través de sus redes sociales, la actriz Sherlyn dio a conocer que su hijo de seis semanas de nacido ya recibe terapia. “Yo llegué a Centro Crece porque me recomendaron mucho a Judith Amon. [Ella] es una terapeuta de neurodesarrollo que es lo máximo, además que cada que la veía en las redes veía que era amorosa y que está súper preparada. Me dije ‘tengo que llevar ahí a André’”, dijo. La artista mexicana de 34 años reveló las razones por las que optó llevar a su bebé a este tipo de terapias. “Es importante llevar a nuestros bebés a temas de estimulación temprana, a temas de baby brain [y] temas de neurodesarrollo porque a veces si nuestros bebés presentan algún problema nosotros como papás no nos podemos dar cuenta porque no lo sabemos, hay que llevarlos a manos de un especialista; o si tu bebé está perfectamente bien le puedes potenciar sus habilidades”. En uno de los videos que publicó en sus InstaStories, Sherlyn muestra a la terapista estimulando las piernas del pequeño. En un segundo clip, la terapeuta - con la ayuda de la mamá de Sherlyn – mese a André de un lado a otro. “La mejor abuela del mundo participando en terapia”, escribió la actriz. Según se explica en la página de Instagram de la terapeuta, en un taller Baby Brain se pueden aprender ejercicios de relajación y facilitación de movimientos que le permitirán al bebé estar cómodo con su cuerpo, dormir mejor, dejar de estar irritable, favorecer su movimiento y disfrutar tummy time y diferentes posturas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN "Se llama Baby Brain porque estos ejercicios favorecen el movimiento de tu bebé, el movimiento genera conexiones cerebrales, las conexiones cerebrales permiten la expresión de diferentes habilidades motoras y cognitivas".

