Sherlyn enfrenta críticas contra su hijo a quien lo llaman mal educado Lo rumores de que André es un niño mal educado ha estado presentes; por ello, Sherlyn decidió hablar al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Sherlyn optó por la inseminación artificial para poder convertirse en madre. Así, el 5 de junio de 2020, la actriz dio a luz a su primogénito André, a quien ha educado sola y, como ha explicado, ha tratado de darle el mejor ejemplo posible; por ello, la actriz no dudó en enfrentar a quienes critican a su hijo asegurando que es un grosero y mal educado. "No, por supuesto que no [André no es mal educado ]", aclaró Sherlyn al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "La verdad, es que creo que tengo un niño perfectamente bien educado y cualquier persona que pueda emitir cualquier juicio sobre un niño me habla de su grado de ineptitud, porque creo que hablar sobre un menor es [algo incorrecto]". De hecho, la famosa no dudó en confesar que su hijito se ha convertido en el mejor compañero de aventuras; por lo tanto, no duda de conocer el mundo a su lado, tal como lo deja ver en sus redes sociales. "Me acomodo muy bien, nos llevamos muy bien [André y yo] somos muy buen equipo. Es mi mejor compañero de viaje, la verdad, es maravillosa cada experiencia que tenemos juntos, cada viaje, cada país donde ponemos nuestra bandera es un lugar donde vamos expandiendo nuestra historia de amor", confesó. Sherlyn y su hijo Sherlyn y su hijo | Credit: Instagram Sherlyn SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sherlyn aprovechó la ocasión para desmentir rumores sobre un supuesto romance con Pablo Montero, con quien ahora trabaja en una obra de teatro, y debido a que ambos están solteros. "No, que no nos inventen dónde no hay. La verdad, este y yo nos adoramos y a su familia. La verdad es que nuestro amor es de muchos años", aclaró. "Aquí está mi consentido [Pablo Montero]. Nos conocemos hace mucho tiempo. Nos queremos muy, muy bien y somos los reyes además", continuó. "Somos amigos hace mucho tiempo y está padre [bonito] poder ser amigos en serio".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sherlyn enfrenta críticas contra su hijo a quien lo llaman mal educado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.