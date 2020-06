A días de nacido, el hijo de Sherlyn debutó en escena La actriz mexicana Sherlyn hizo debutar a su hijo André en un proyecto teatral a dos días de nacido. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sherlyn hizo debutar a su hijo André en un proyecto teatral, pues con solo dos días de nacido el pequeño grabó en los brazos de su mamá la última parte de la puesta online de la obra El club de la cuarentena. "Es la primera historia que le voy a tener que contar a mi hijo, de a unas semanas de conocerte seguíamos trabajando, y a días de nacido, creo que dos días de nacido grabamos la última parte con André en brazos y fue muy hermoso”, dijo la artista mexicana a MezcalTV. La actriz se sumó el último mes de su embarazo al proyecto, donde compartió créditos con María Aura, Gaby Platas, Alejandra Ley y Anabel Ferreira. Cada una hizo la grabación desde su casa a través de Zoom y estará a disposición del público a través de una plataforma que les proporcionará un link luego de realizar el pago correspondiente. Así luce Sherlyn a una semana de haber dado a luz a su hijo André: "Teníamos que ir grabando con la prisa de que no se nos adelantara André. Cada día era de ‘¿nos dará tiempo de grabar el viernes?’ ¡crucemos dedos!’, era como un poco esta dinámica para darle tiempo a André de que llegara con calma y nos permitiera también terminar de grabar las etapas en las que seguía embarazada y no con bebé en brazos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Trabajar en sus últimos días de gestación le ayudó a dejar de lado todos los nervios que sentía como mamá primeriza. "A mí me hizo súper bien. Estaba en el último mes de embarazo con todos los nervios. [Pensé] ‘¡no sé si voy a parir en un hospital donde haya Covid-19 o no’”. El poder tener un día a la semana de verme con mis amigas para hacer algo creativo, fue muy hermoso".

A días de nacido, el hijo de Sherlyn debutó en escena

