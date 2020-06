Hermana de Sherlyn envía “comunicado urgente” y revela nueva foto del bebé de la artista ¿Cómo sigue la actriz mexicana luego de las complicaciones que tuvo al dar a luz a su primogénito? ¡Te lo contamos! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de que Sherlyn revelara que tuvo complicaciones durante el parto de su hijo, su hermana Silvia Criselle envió un mensaje a sus seguidores sobre cómo ha evolucionado el estado de salud de la artista y su bebé André. Criselle agradeció en su cuenta de Instagram a los seguidores de la famosa actriz y cantante mexicana que estuvieran pendientes de la evolución de la salud de su hermana luego del nacimiento de su sobrino y aseguró que ambos no podrían estar mejor. “Como hermana solo les puedo decir [que] las cosas se salieron de control, vivimos momentos muy difíciles, momentos de los más duros de nuestra vida... Y el día que André nació, Sherlyn volvió a nacer, es la mejor mamá que he conocido, es una guerrera”, fue parte del mensaje que compartió acompañado de una foto de la actriz mexicana cuando estaba embarazada. La orgullosa tía compartió una nueva imagen de los pies del bebé. “Ser tía es la mejor parte de tener un hermano. Gracias Sherlyn por mi hermoso nenuco”, dijo en un mensaje junto a la imagen. Sherlyn reapareció en sus redes sociales el pasado domingo vestida con un pijama rosa y con una amplia sonrisa para explicar que durante el parto se presentaron algunas complicaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Mis amores bellos, gracias por todos los mensajes. Ayer llegó André, fue un día de un poco de mucho caos, que por eso no subí cosas, pero bendito sea Dios, tenemos un equipo espectacular, todos sus doctores son maravillosos, todo salió muy bien, ya les platicaré, hubo un sustillo por ahí, pero está perfectamente bien todo...” dijo con tono tranquilizador. Criselle reveló el lunes como toda una tía orgullosa la primera foto en las redes sociales de las manitas del pequeño.

