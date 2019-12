Sherlyn revela detalles de su sorprendente embarazo: “Fui a una clínica en Nueva York, no le dije a nadie” Tras años de esperar a un príncipe azul, la actriz mexicana Sherlyn revela que decidió no postergar más la maternidad y acudió a un centro de fertilidad en Estados Unidos para quedar embarazada. By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Sherlyn no se quedó sentada a esperar al hombre perfecto, tras varias relaciones decidió acudir a un procedimiento de reproducción asistida para convertirse en mamá. “Fui a una clínica en Nueva York, no le dije a nadie, y fue más fácil de lo que imaginé”, contó la actriz en la edición mexicana de la revista ¡Hola!. “Es un embarazo dulce, amoroso y muy deseado”. Para enorme sorpresa de todos, la mexicana anunció el miércoles a través de las redes sociales que se convertiría en madre soltera. “Mis amores bonitos, les tengo una noticia”, compartió en Instagram. “Dios escucha las oraciones que se hacen con todo el amor”. Image zoom Minutos después desveló una fotografía en la que aparece tocándose el vientre. “Con todo mi amor les comparto la noticia más feliz de mi vida: ¡VOY A SER MAMÁ!”, escribió la artista. “Mi corazón está lleno de amor, de ilusión y de agradecimiento con Dios, con mi familia, mis amigos, con los medios de comunicación y con todos ustedes mis amores, que han sido mis compañeros y cómplices en este anhelado sueño”, agregó. Según la revista, la actriz aseguró que su empeño era hacer realidad su sueño de ser madre a como diera lugar, aunque fuera sin la participación de un príncipe azul. “Soy una princesa, pero sin tanto cuento: de las reales… que no se quedan sentadas esperando que alguien las rescate”, resaltó la intérprete, quien hasta hace unos meses era pareja de José Luis Ortega, de Río Roma, y estuvo casada con el político Gerardo Islas. Advertisement

