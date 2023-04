¡Exclusiva! Sherlyn comparte adorables fotos de Pascua con su hijo La actriz y empresaria mexicana derrochó ternura junto al pequeño André, quien a sus 2 añitos ya posa como todo un modelo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sherlyn junto a su hijo Andre Credit: Coretsía Palomera Group Esta semana en la que se celebra la Pascua, varios famosos ya han comenzado a calentar motores para llevar a cabo los eventos familiares junto a sus seres queridos. Una de ellas es Sherlyn, quien compartió en exclusiva algunas fotografías temáticas que se hizo con su hijo, André. La complicidad que existe entre ellos quedó plasmada en las imágenes que fueron tomadas en un estudio en México, previo a su llegada a Japón, país donde se encuentra actualmente con su pequeño desde hace varios días. La actriz, que participó en exitosas producciones como Cuidado con el ángel y Corazones al límite, expresó que está viviendo su etapa de madre al máximo y que si bien el pequeño aún no entienda lo que representa esta efectividad, sí está segura de que cuando crezca, va a atesorar todos esos recuerdos. "Me gusta tener sus distintas etapas en fotos porque los niños crecen demasiado rápido y a veces las mamás entre tanto que hacer no nos damos tiempo para capturar esos momentos", dijo vía telefónica a People en Español. Sherlyn y su hijo Andre Credit: Coresía Palomera Group A casi 3 años de haber dado la bienvenida a su primogénito, la actriz mexicana reiteró su deseo de ser madre de nuevo y que su plan no es hacerlo por vientre subrogado, sino por una fertilización in vitro. "Si Dios lo tiene en sus planes de que funcione adelante, sino André y yo somos una gran familia de dos". Sherlyn y su hijo Andre Sherlyn y su hijo Andre Left: Credit: Coresía Palomera Group Right: Credit: Coresía Palomera Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Asimismo destacó sentirse agradecida por esta etapa de su vida y por el hecho de poder compartir con su fans su experiencia al tiempo. Además, manifestó que constantemente recibe mensajes en sus redes sociales de mujeres que aseguran sentirse inspiradas a ser madres gracias a su testimonio.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Exclusiva! Sherlyn comparte adorables fotos de Pascua con su hijo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.