Sherlyn explota y aclara las dudas sobre el papá del bebé que espera Cansada de los rumores sobre el supuesto padre de su hijo, la actriz y cantante mexicana ha aclarado todas las dudas zanjando así cualquier rumor falso. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde que anunciara su embarazo hace unas semanas se han dicho muchísimas cosas sobre Sherlyn. Ella comunicó para sorpresa de todos que había decidido ser mamá soltera. A partir de ahí se han disparado todo tipo de comentarios, sobre todo los referidos al supuesto padre. Ante la cantidad de rumores y suposiciones al respecto, la cantante y actriz ha dado un golpe en la mesa para zanjar cualquier tipo de falsedad y afirmación incorrecta que vienen de algunas revistas a las que acusa de inventar con el único objetivo de vender. “Les tengo una noticia, las mujeres en el siglo que estamos viviendo en este pleno 2019 tenemos la posibilidad de tomar acción, de tomar decisiones sobre nuestra vida, sobre nuestros sueños y sobre nuestra felicidad”, ha comenzado su mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para quienes inventan y dan falsas informaciones, Sherlyn les pone al día: “¿Y qué creen? No necesariamente vienen de la mano de tener una pareja para poder lograrlo (sueños), si no me he manifestado respecto a esto es porque tengo un proyecto más importante que crece dentro de mi y no puedo gastar energía en estar aclarando un chisme porque me da mucha flojera”, ha dicho tajante refiriéndose a todo lo que se dice últimamente. Su cara lo dice todo. Ella está más feliz que nunca y deseosa de vivir con intensidad este momento tan único y especial en su vida que nada ni nadie le va a poder arruinar. Advertisement

