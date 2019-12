Sherlyn está embarazada: "[Mi] estado civil… enamorada de un bebé que no conozco" Sherlyn dio a conocer que está esperando su primer hijo, ¿quién es el padre? By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Sherlyn será mamá! Así lo anunció la actriz a través de las redes sociales. “Mis amores bonitos, les tengo una noticia”, compartió la mexicana en Instagram. “Dios escucha las oraciones que se hacen con todo el amor”. Minutos después, desveló una fotografía en donde aparece tocándose el vientre. “Con todo mi amor les comparto la noticia más feliz de mi vida: ¡VOY A SER MAMÁ!, escribió la artista, quien dio la entrevista exclusiva a una revista mexicana. “Mi corazón está lleno de amor, de ilusión y de agradecimiento con Dios, con mi familia, mis amigos, con los medios de comunicación y con todos ustedes mis amores, que han sido mis compañeros y cómplices en este anhelado sueño”. Sin dar a conocer quién es el padre de su criatura, la actriz de de Amores verdaderos y Antes muerta que Lichita aclaró: “P.D. Estado civil: enamorada de un bebé que todavía no conozco”. Según la información revelada por la publicación, Sherlyn ha tenido un embarazo placentero. “Mucha gente se enterará por medio de la revista, pues lo he guardado con mucho amor y discreción. Ha sido un embarazo muy suave y dulce, como creo que será mi bebé”. La actriz, que mantuvo meses atrás un romance con José Luis, de Río Roma, fue vista en septiembre disfrutando de uno de los conciertos que ofreció el dúo mexicano. “Me invitaron los niños y fui muy contenta, la verdad es que sí me la gocé, un concierto muy lindo, padrísimo y terminando festejamos un ratito y listo”, declaró la intérprete en un reciente encuentro con la prensa en el país azteca, donde la estrella mexicana negó que hubiera regresado con el integrante de Río Roma. “Estoy saliendo con alguien que me tiene contenta. “Me consiente mucho, me manda flores, me apapacha, es muy inteligente y creo que no hay nada más lindo que te consientan el cerebro porque lo demás te lo consiente quien sea”. ¡Muchas felicidades Sherlyn! Advertisement

