Sherlyn escapa del huracán Delta con su pequeño André en brazos La actriz mexicana logró salir de Cancún a tan sólo unas horas de la llegada de la tormenta. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de vivir horas de incertidumbre por la inminente llegada del huracán Delta a Cancún, Quintana Roo, México, Sherlyn logró salir de la paradisíaca ciudad junto a su pequeño André y ambos regresaron sanos y salvos a su casa en Ciudad de México. “No me quedé tranquila de estar aquí entre el huracán con André. Estoy tratando de salir de Cancún, crucen dedos para que todo salga bien”, pidió a sus seguidores a través de sus redes sociales. “No me quiero arriesgar a los vientos, a los vidrios y esas cosas con un bebé; entonces [estoy] tratando de resolver”. La actriz mexicana fue una de las afortunadas que logró abandonar la ciudad en el último vuelo de Cancún a Ciudad de México antes de que el huracán tocara tierra. Image zoom Instagram Sherlyn documentó su odisea en sus historias de Instagram y aunque mostró tranquilidad mientras la ciudad se preparaba para evitar pérdidas humanas, no pudo evitar preocuparse por su seguridad y la de su hijo. Ya en casa, aseguró que de no haber estado acompañada por André se hubiese quedado en Cancún para apoyar a sus amigas. “Si hubiera estado sola, quizá me hubiera quedado con mis amigas a pasar el huracán juntas o la aventura juntas o yo no sé, pero con mi bebé cambia totalmente”, dijo. “Tuve mucho susto la verdad. Con bebé es otra historia. No te arriesgas a nada, ni siquiera me lo pensé. No me dio tiempo ni de futurear. Fue así de ¿cómo se resuelve, qué se hace, cómo salimos de aquí?”. Ya en casa en la capital azteca, pidió oraciones y buena vibra para todos los residentes de Cancún y las personas que no tuvieron su misma suerte de salir. Por otro lado, Roberto Palazuelos también pudo salir de la ciudad gracias a un jet privado que lo trasladó a una zona fuera de peligro. “Estamos a punto de irnos ya de aquí. Jet privado ¡a largarnos de aquí!”, dijo a través de sus historias en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor aseguró que sus hoteles en esa ciudad habían sido evacuados y que sus visitantes estaban seguros. “Nos vamos justo a tiempo antes de que pegue el huracán Delta en Cancún, espero no sea grave. Mis hoteles ya fueron evacuados y los turistas están a salvo”, escribió en sus redes. El huracán Delta tocó tierra mexicana esta madrugada con vientos de 108 millas por hora, convirtiéndolo en una tormenta categoría dos. La tormenta podría llegar a la costa de Louisiana, en Estados Unidos, durante las próximas horas.

Close Share options

Close View image Sherlyn escapa del huracán Delta con su pequeño André en brazos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.