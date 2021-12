Sherlyn enloquece a sus fans al mostrar un momento especial junto a su hijo André Un tiempo de convivencia entre Sherlyn y su primogénito se ha convertido en motivo de emoción. Descubre por qué. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Sherlyn estaba embarazada, ha compartido muchos momentos públicos. Tras el nacimiento de su primogénito André, no ha perdido la oportunidad de mostrar la convivencia habitual entre madre e hijo; incluso, ha mostrado los viajes que ambos realizan por el mundo y su reciente celebración navideña. Ahora, la actriz se encuentran disfrutando de unas vacaciones navideñas y no dudó en darlo a conocer. Así, se mostró sentada en una silla, teniendo la playa como escenografía, con el nene en sus brazos, quien duerme plácidamente. Este espacio personal se convirtió en motivo de agrado para los cibernautas que no dudaron en llenar a la también empresaria de halagos para ella y su chiquillo. "Me encanta ver lo mucho que disfrutas a tu hombrecito. En cada oportunidad o momento siempre estás ahí. Eres una gran mamá", dijo una usuaria "André tan bello. Dios lo bendiga. Veo todas las historias desde la barriga"; "Está bien bonito"; "Pura belleza; "Que muchachote más hermoso"; "Tan bella"; "Ese es el amor más sublime, amor de madre"; "¡¡¡¡Pura seguridad en los brazos de mamá!!!!", y "La mejor compañía, la persona más amorosa que tendrás hasta viejita. Tengo tres varones y son lo máximo me aman con locura y yo a ellos", agregaron. Fiesta de cumpleaños de André Fiesta de cumpleaños de André | Credit: Cortesía de Palomera Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También se abrió un debate sobre los rasgos de André. "Esa pequeña hermosura, es igualito a mami, Dios lo cuide"; "Se parece mucho a su primo y ambos son idénticos al papá se Sherlyn"; "Se parece al papá de Sherlyn; tanto Diego [sobrino] como André son idénticos al abuelito"; "Igualititito a ti. Bello príncipe", y "Se parece todo a ti", mencionaron los fanáticos. Mientras tanto, Sherlyn y André disfrutan, juntos a otros familiares; con quienes, según dio a conocer la actriz, pasarán la celebraron de Año Nuevo.

