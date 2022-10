¡Sherlyn en camino de agrandar la familia! La actriz mexicana Sherlyn está en proceso de darle un hermanito o hermanita a su pequeño hijo, André. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sherlyn está lista para agrandar la familia. La actriz mexicana no ha escondido su deseo por darle un hermanito o hermanita a su pequeño hijo, André, y tal como lo hizo la primera vez será por inseminación artificial. Sherlyn cumplió en 2019 su deseo de ser madre, sin necesidad de tener pareja, y al parecer, la experiencia le resultó tan placentera que ya está en proceso de quedar embarazada nuevamente. "Estoy en los exámenes, estoy en procesos, sí va a ser, espero en Dios, pronto", reveló al programa de televisión mexicano Hoy. "Es un proceso largo, no es como que de la noche a la mañana y ahí está, pero estamos haciendo lo que está en mis manos y en manos de mis doctores para que esto vaya avanzando de la mejor manera". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sherlyn y su hijo André Credit: Mezcalent Sherlyn, que el próximo viernes cumplirá 37 años, expresó que es el momento perfecto para aumentar la familia y que sus hijos crezcan cercanos de edad. "Me parece que es una buena edad, que no es ni muy grande la diferencia de edades y que se pueden acompañar muy bien, y porque también nos vamos poniendo más grandes", señaló. "El tiempo no perdona y yo quiero seguir siendo una mamá que les pueda seguir el paso a mis hijos, que pueda jugar con ellos, treparse al árbol, bajarse la resbaladilla, etcétera". "André no me pide más que puros besos y mucho amor, porque como todavía no comprende, y aparte, no puede extrañar algo que no conoce, pero disfruta mucho el tiempo de jugar con otros niños y yo creo que va a ser un buen hermano", agregó. La actriz sorprendió a sus fans en diciembre de 2019 al revelar que estaba embarazada de su primer hijo. Las especulaciones sobre el papá del retoño no se hicieron esperar, pero Sherlyn no tuvo reparo en explicar que había concebido por inseminación artificial.

