¿Parto natural o cesárea? A semanas de dar a luz Sherlyn revela detalles de su embarazo A semanas de dar a luz, Sherlyn realizó una sesión de preguntas y respuestas a través de sus redes sociales para dar a conocer cómo va con su embarazo. ¿Parto natural o cesárea? ¿tiene estrías? ¿cuántos kilos ha subido? By Nohelia Castro A semanas de dar a luz, Sherlyn realizó una sesión de preguntas y respuestas a través de sus redes sociales para dar a conocer cómo va con su embarazo. "Creo que en en unas tres o cuatro semanas a más tardar ya tendré a mi príncipe en los brazos. ¡No lo puedo creer! Se me pasó rapidisimo", dijo. La cantante, quien se encuentra ya en su octavo mes de embarazo tras haberse sometido el año pasado a una inseminación artificial para poder cumplir su sueño de ser mamá, reveló como se siente al traer al mundo a su bebé durante la pandemia. "Tenemos dos opciones: o verlo desde un punto de miedo y darle energía a eso o verlo desde un punto 'qué hermoso que viene mi hijo en un momento en el que la humanidad va a estar mucho más despierta'". ¿Ya tienes lista la habitación del bebé? "Se las voy a enseñar muy prontito. Tengo un equipo maravilloso de personas colaborando con esto: una diseñadora, amigas, distintas marcas. ¡Está quedado tan bonito!". ¿Te gustaría que te den un programa para mamás junto a tu bebé? ¡Me encantaría! [pero] sino vamos a retomar el canal de YouTube porque no quiero estar lejos de mi bebé". ¿Será natural o cesárea? "Uno propone y Dios dispone. La verdad es que estoy soñando con que sea un parto. Lo he platicado con mi doctora y está totalmente de acuerdo. [Además] ya tomé mi curso psicoprofiláctico y todo va en orden". ¿Cuántos kilos has subido? "¡Muchos! Como 10 y medio. No se preocupen porque el cuerpo es muy sabio y va a regresar donde tiene que regresar pero ahora lo más importante son nuestros hijos, después nos pondremos buenísimas". ¿Podrás tener a tu perrita cuando nazca el bebé? "Si podré tener a mi perrita. Mira donde vivi pegada… a la barriga". ¿Te han salido estrías? "Tengo 35 semanas de embarazo el día de hoy y todavía no me ha salido ninguna estría. Espero que así sigan pero si salen tampoco pasa nada, hay tratamiento. Si no, son solamente marcas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Has tenido antojos? "Pues hoy tengo antojos pero sé que son antojos míos, no del bebé. Los primeros meses si tenía antojos de cosas raras [como] la piña, a mi nunca me había gustado y comí muchísima piña. Hoy se me antojan tacos y helado".

