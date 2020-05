Sherlyn muestra decoraciones del cuarto de su bebé La actriz Sherlyn compartió imágenes de la posible decoración del cuarto de su bebé. ¿Te gusta? By Nohelia Castro Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Image zoom A semanas de dar a luz, la actriz Sherlyn compartió imágenes de la posible decoración del cuarto de su bebé. “Les quiero enseñar cómo van los avances del proyecto de decoración del cuarto de nuestro bebé. ¡Les va a encantar! A ver qué opinan”, dijo risueña la también presentadora en su cuenta de Instagram. Una de las fotografías muestra una amplia habitación en la que resaltan los tonos blanco y negro. “Esta es una de las opciones y es lo máximo. Díganme si les late o le cambiamos”. Cabe destacar que la decoración está a cargo del estudio de diseño de interiores MG Interiorismo, ubicada en Guadalajara, México. RELACIONADO: Así celebró Sherlyn su primer baby shower “Estamos definiendo, ¿qué opinan?”, preguntó Sherlyn sobre la habitación —que cuenta con una alfombra de lunares blanco y negro, paredes negras con detalles de luz, cortinas blancas y la cuna del bebé. Así podría lucir la habitación del bebé de Sherlyn. Tras publicar una encuesta para saber si sus fans estaban de acuerdo con la decoración de la habitación de su primogénito, 73 por ciento aseguró que sí estaba bonita mientras que 27 por ciento dijo que no. “Estoy tomando apuntes de todas sus recomendaciones. Creo que tienen razón, creo que hay que irnos por colores más claros. Lo que pasa es que se me antoja que esté oscuro para que duerma mejor”, comentó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sherlyn culminó su video mostrando el tratamiento de cabello que usa para lucir una melena de ensueño. Ya me puse tratamiento en el pelo. Uso el de Moroccanoil. Image zoom sherlyn/IG En los próximos días Sherlyn se convertirá en madre por primera vez. ¿Será natural o cesárea? “Uno propone y Dios dispone. La verdad es que estoy soñando con que sea un parto [natural]. Lo he platicado con mi doctora y está totalmente de acuerdo. [Además] ya tomé mi curso psicoprofiláctico y todo va en orden”, explicó.

Close Share options

Close View image Sherlyn muestra decoraciones del cuarto de su bebé

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.