¡Sherlyn desveló las complicaciones surgidas durante el parto! Tres semanas después de dar a luz, la actriz se sinceró con su amiga Isabel Lascurain de Pandora y le contó las dos cosas que supusieron un reto a la hora del alumbramiento de su primer hijo. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sherlyn está dedicada en cuerpo y alma a su bebé, el precioso André, quien cuenta con apenas veinte días de nacido. Aunque todo su embarazo transcurrió con normalidad, la actriz confesó un día después de dar a luz que había sufrido contratiempos durante el parto: “Mis amores bellos, gracias por todos los mensajes. Ayer llegó André, fue un día de un poco de mucho caos, que por eso no subí cosas, pero bendito sea Dios, tenemos un equipo espectacular, todos sus doctores son maravillosos, todo salió muy bien, ya les platicaré, hubo un sustillo por ahí, pero está perfectamente bien todo...” dijo con un tono tranquilizador. Ahora, tres semanas después de dar a luz, la popular Sherlyn se sinceró con su amiga Isabel Lascurain de Pandora y le contó las dos cosas que supusieron un reto a la hora del alumbramiento de su primer hijo: “André trajo una complicación de cordón umbilical en el último momento”, recordó preocupada. Ciertamente, esos problemas pueden llegar a ser mortales en los bebés a punto de nacer, así que imaginamos la incertidumbre dolorosa que pudo sentir en esos instantes esta mamá primeriza hasta llegar al final desenlace. También comentó que el segundo reto al que se enfrentó fue que el bebé nació con menos peso del que debería. Pese a todo, “los médicos lograron que André naciera bien y ahora que está en casa empieza a recuperarse. Su pediatra me dijo que la primera semana es normal que pierdan peso y André ganó 400 gramos, casi una libra”, añadió encantada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Uno de sus momentos favoritos del día, es cuándo le canta a su bebé antes de dormir. Los fans están encantados con la nueva faceta de Sherlyn como mamá y disfrutando día a día las fotos y los videos que ella comparte de su hermoso bebé.

Close Share options

Close View image ¡Sherlyn desveló las complicaciones surgidas durante el parto!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.