Sherlyn responde a críticos de que su hijo tenga pelo largo, vista de rosa y juegue con muñecas A Sherlyn la están criticando porque el pequeño lleva el pelo largo, viste de rosa y juega con juguetes supuestamente femeninos. ¡Pero la actriz no se ha quedado callada! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los críticos de Sherlyn la han vuelto a señalar. Hace un tiempo la tildaron de "mala madre" luego de que su mascota mordiera a su hijo, André, y ahora la están criticando porque el pequeño lleva el pelo largo, viste de rosa y juega con juguetes aparentemente femeninos. ¡Pero la actriz no se ha quedado callada! Para Sherlyn no hay nada más importante que su pequeño crezca sin los prejuicios que tenemos los adultos y que sea feliz, por eso no cree en ningún tipo de convenciones o etiquetas. Según contó en Instagram, ha estado recibiendo muchos comentarios negativos por parte de los seguidores por recogerle el pelo a su bebé y vestirlo de rosa. "Yo no tengo problemas con que André tenga un chonqui porque le pica el pelo en los ojos y no puedo llevarlo a que le corten el pelo", aseguró. "No tengo problemas con que use ropa rosa, porque para mí es solo un color", añadió la madre. "No tengo problemas porque juegue con muñecas, no va a dejar de ser niño porque juegue con muñecas o con carritos", sostuvo. Finalmente aconsejó a las madres en general que protejan a sus hijos de este tipo de estándares. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me parece importante dejar que los niños sean niños", indicó. "Tratemos de no ponerles nuestros juicios a los niños. Para ellos no es importante, es un peinado, es un color, es una Barbie, no importa". Cuando el pasado año los seguidores de Sherlyn la criticaron por la mordida de su mascota a su bebé, ella contestó: "Si el decir que un niño tiene la capacidad de aprender cosas que un animal no puede me hace mala mamá, les tengo noticias: soy la peor. Porque además no pienso regalar ni dormir a mi perra, ni prohibirles que sigan conviviendo", sostuvo. "Hago muchas cosas más que también están mal vistas, elegí ser mamá sin un papá para André, duerme en mi cama, mientras sea posible quiero tenerlo tan cerca como pueda. Es un niño feliz, sano, fuerte, seguro y lo más importante es que es un niño muy amado y deseado y cuidado".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sherlyn responde a críticos de que su hijo tenga pelo largo, vista de rosa y juegue con muñecas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.