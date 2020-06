¡Así contestó Sherlyn a los que dudan de cómo concibió a su bebé! La mamá de André continúa feliz criando a su bebé. Así contestó a las personas que aseguran que miente al hablar de la inseminación artifical que se realizó. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sherlyn está radiante y viviendo la época más feliz de su vida, con un bebé muy deseado y buscado por ella misma que está a punto de cumplir un mes, a quien puso por nombre André. “ANDRÉ. Su nombre es André. El hombre que vino a cambiarlo todo y volvió mi mundo un lugar de arcoíris, atardeceres de colores, lluvia de luz y brillo, te amo amado hijo, Dios sabe en cuántos lugares le hable de ti de rodillas, hoy mi amado André falta muy poco para verte, mi cielo”, fueron las lindas palabras que escribió la mamá primeriza. Ahora ya goza de la presencia del pequeño, de quien se confiesa enamorada y a quien le canta de esta manera: “Esos ojos de amor hacen mis días plenos y felices. ♥ Te amo, André. ¡Esta canción de Camila se la cantaba desde la barriga y ahora pone mucha atención!”, aseguró esta linda mamá primeriza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a haber tenido alguna complicación durante el parto porque nació bajo de peso y “André trajo una complicación de cordón umbilical en el último momento”, el bebé se encuentra así de bello y en perfecto estado de salud. “Llega la noche mi amado André. No puedo parar de agradecerle a Dios y de bendecir cada pequeña parte de tu ser. Qué suerte la mía de ser tu mamá, que suerte la míaque mis brazos sean tu cuna favorita y mis ojos el primer lugar al que voltean tus ojitos de estrellas”, escribió muy inspirada bajo la foto. Todavía hay quien duda de que realmente la cantante se sometiera al método de inseminación artificial para tener a su bebé. Pero ella contestó así en su momento: “No tengo nada que decirles ni la necesidad de explicarle a la gente o a los chismosos, o la gente que especula y de pronto le quiere poner nombre al papá de mi hijo, si estoy diciendo que tomé una decisión así, eso es más que suficiente”.

Close Share options

Close View image ¡Así contestó Sherlyn a los que dudan de cómo concibió a su bebé!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.