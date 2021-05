Sherlyn celebra el primer cumpleaños de su hijo ¡con un festejo en la playa! "No podía ser más perfecto el cumpleaños de este niño. Azul crayola, atardecer, la familia y André feliz", expresó la actriz mexicana a través de las redes sociales. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sherlyn estuvo el fin de semana de celebración. Su hijo André cumplió el domingo su primer año de vida y la actriz mexicana quiso celebrárselo de una manera muy especial. "El mundo está de fiesta porque hace 1 año Dios mandó a la tierra al más sonriente de sus ángeles a iluminar a todos los que tenemos el privilegio de conocerte y a mí me hizo la mamá más feliz del planeta", escribió nada más comenzar el día a través de las redes sociales. La actriz, que graba en México la telenovela de Televisa ¿Qué le pasa a mi familia?, eligió un lujoso hotel ubicado en Cancún, en el estado mexicano de Quintana Roo, para celebrar esta fecha tan especial rodeada de sus seres queridos y en un ambiente inmejorable. Sherlyn André, hijo de Sherlyn, ¡cumple 1 año de vida! | Credit: Instagram Sherlyn "No podía ser más perfecto el cumpleaños de este niño. Azul crayola, atardecer, la familia y André feliz", expresó Sherlyn con su hijo en brazos en sus historias de Instagram. La actriz, que cuenta con cerca de tres millones y medio de seguidores solo en Instagram, organizó un pequeño festejo en la playa en el que no faltó ningún detalle. "No puedo creer lo hermoso que quedó el cumpleaños de André. ¡Qué hermosura! Un día inolvidable festejando solo en familia", compartió Sherlyn desde la playa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también empresaria reconoció que ser mamá de André "es el privilegio más grande" que Dios le ha regalado. "Este sin duda el año más importante de mi vida", agregó sin dudarlo. La actriz aprovechó la ocasión para agradecer a su familia "por acompañarme y llenar de amor a este maravilloso ser humano en desarrollo". "Gracias por ser amor y guía para sus pasos y los míos. Este cumpleaños el mejor regalo que le podemos dar son bendiciones, besos, abrazos y la seguridad de que siempre cuidaremos sus pasos y lo acompañaremos en sus aventuras", aseveró Sherlyn.

