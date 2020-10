Close

¡Sharon Fonseca está de parto y así reaccionó el multimillonario Gianluca Vacchi! ¡La modelo venezolana compartió imágenes de la sala de parto antes de dar a luz a su hija y así alivió el simpático empresario los momentos de estrés que estaba viviendo ante el inminente nacimiento de su primogénita! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace solo una semana Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi celebraron por todo lo alto la llegada de su bebé con un fantástico baby shower en los magníficos jardines del multimillonario en su mansión de Bolonia. Image zoom IG Sharon Fonseca Hoy, la primera hija de la modelo venezolana de 25 años y el magnate de 52, está ya en camino y sus papás no pueden estar más contentos. Así compartió la mamá primeriza al nervioso papá de su hijita a los pies de su camilla, quien se puso a hacer ejercicio para liberar el estrés. Image zoom IG Sharon Fonseca “¡También está de parto!”, escribió con mucha simpatía la serena mamá desde el comienzo de sus contracciones sobre el video de sus stories. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras, el emocionado papá compartió su mensaje más amoroso hasta la fecha en el instagram que le ha hecho tan famoso. Bajo una espectacular imagen de su pareja desnuda mostrando el vientre de embarazada, escribió: Image zoom https://www.instagram.com/p/CGa1ZAyDD2-/ “Ahora sé porque esperé tanto tiempo; la vida tenía para mí un premio especial, tú y nuestra hija. No tengo palabras suficientes para explicar la sensación mas profunda de mi vida y quiero dedicar este momento de profunda alegría y de una nueva vida en camino a la memoria de mi padre y sé que ahora el está orgulloso de la mujer que tuve la oportunidad de elegir para este maravilloso camino. Gracias mi Reina, nuestra hija tendrá la madre más increíble de esta tierra. Te amo con todo mi ser”, finalizó. Image zoom Gianluca Vacchi/instagram “Tenerte a nuestro lado es nuestro mayor regalo”, contestó la modelo conmovida. En pocas horas, podremos ver el rostro de esta bebé a quienes sus papás ya aman con locura. Este es uno de los últimos retratos que compartió la pareja que ha sabido conquistar con su sencillez y simpatía el cariño de millones de fans alrededor del mundo. Image zoom “Ya estamos muy cerca del nacimiento… Estamos encantados y perdidamente enamorados”, confesó una vez más el felicísimo papá, con su mano descansando sobre la pancita embarazada de su novia y junto al fuego del hogar.

