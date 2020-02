Shannon de Lima sobre una posible boda con James Rodríguez: “No es mi sueño” By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La despampanante Shannon de Lima acaba de pasar unos días en Madrid para hacer las presentaciones de la marca de ropa colombiana StudioF. Como no podía ser de otra manera, a la exesposa de Marc Anthony le preguntaron que si volvería a pasar por el altar con su actual pareja: el futbolista colombiano James Rodríguez. Y la respuesta ha dejado a muchos boquiabiertos. “No es mi sueño”, acotó sin chistar. “La gente se casa, se divorcia, no sé para qué pierden el tiempo. Por el momento no pienso en boda. Ya estuve saliendo cinco años con Marc Anthony y hasta me casé con él. Ahora estoy tan tranquila que todo fluye en mi relación con James: la confianza, el respeto y el amor. Y esto es lo más importante para mí”, aseguró franca a la revista local Diez Minutos. La declaración concuerda con la singular relación que han mantenido James y la venezolana, pues el otoño pasado también dejaron a muchos perplejos ante la noticia de que la pareja había dado la bienvenida a un hijo: Samuel, quien nació en el más absoluto misterio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según medios en Colombia, el segundo hijo de James nació por medio de un vientre de alquiler y al parecer ya está creciendo mucho y llevándose de mil maravillas con su hermanita mayor, Salomé, fruto del matrimonio de seis años del jugador y su exmujer Daniela Ospina. “Salomé y Samuel son maravillosos” aseguró Shannon a la misma publicación. “[Se llevan] muy bien”. Shannon también es madre de un espigado adolescente: Daniel Alejandro Sosa de Lima, de 12 años, que nació de su relación con el actor Manuel Sosa. Advertisement

Close Share options

Close View image Shannon de Lima sobre una posible boda con James Rodríguez: “No es mi sueño”

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.