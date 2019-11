Shannon de Lima finalmente rompe el silencio sobre el nacimiento del hijo de James Rodríguez La modelo venezolana por fin se ha pronunciado sobre su supuesta maternidad. Lo ha hecho muy enfadada y tras ser cuestionada por supuestamente recurrir a un vientre de alquiler. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El misterio sobre la maternidad del hijo de James Rodríguez sigue en el aire. A pesar de que una publicación aseguró que Shannon de Lima era la mamá de Samuel, la modelo no se ha dejado ver con su pareja o el bebé, ni tampoco ha declarado nada al respecto… hasta ahora. La venezolana por fin ha roto el silencio y lo ha hecho muy enfadada a través de sus redes sociales, donde ha sido muy criticada por supuestamente haber sido mamá por medio de un vientre de alquiler. Harta de que todos opinen más de la cuenta, así ha respondido en su perfil de Instagram. Image zoom Shannon de Lima “Tú sólo escribes y juzgas. Como todos acá, sin saber absolutamente nada de la vida de las personas, sin saber si hieren o sin saber razones, ni la verdad. Por eso el mundo está tan podrido”, comienza su fuerte escrito en contestación a una de sus seguidoras en dicha red social que cuestionaba su decisión. Esta fan le dedicó unas duras palabras. “Me desilusionó Sasha, hasta aquí la seguí. ¿Cómo no engendrar un hijo? Sólo por modelaje, si la figura es lo más rápido que se recupera… Qué tristeza la del niño”, escribió. “Espero que las personas tengan algo de sentido común y de cerebro y dejen de comentar cosas sin sentido. Todo en la vida puede ser entendido si fuese con respeto. RESPETO, cosa que a muchos les está quedando grande”, prosigue la que fuera esposa de Marc Anthony. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entonces, ¿es o no la madre del chiquitín? Shannon no piensa airear su vida privada por las redes y así se lo hizo saber a otra seguidora de manera tajante. “No habrá respuestas. El silencio es muy poderoso, muchos deberían aprender de eso”, acotó. Image zoom Shannon de Lima Image zoom Shannon de Lima Image zoom Instagram / Shannon de Lima Con este mensaje Shannon no termina de confirmar ni tampoco desmentir la noticia. Ella prefiere, al menos por ahora, no hacer ninguna declaración al respecto y eso es algo que se debe respetar. Advertisement EDIT POST

