¿Shakira revela que está embarazada? La cantante colombiana celebra sus nominaciones a los Premios MTV EMA con un divertido baile que deja al descubierto su vientre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira tiene a sus seguidores al borde de la emoción sobre la posible confirmación de un tercer embarazo. Los rumores de que la cantante colombiana y su pareja, el futbolista Gerard Piqué, se encuentran en la dulce espera han ido cada vez en aumento, y sus fanáticos ya empezaron las apuestas a que pronto crecerá la familia de la artista. Esta afirmación por parte de los cibernautas se da luego de que la cantante publicara un vídeo para celebrar sus nominaciones a los Premios MTV EMA, donde realiza un divertido baile, dejando su vientre al descubierto. En la grabación, Shakira no muestra su usual abdomen plano, sino un abultado vientre que, hasta ese momento, había permanecido oculto. Sin esperan confirmación, los usuarios empezaron a especular sobre su posible estado de gestación y hasta vaticinaron que será una niña. "¿Tú estás embarazada Shakira?", preguntó una seguidora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el momento, su pregunta no ha recibido respuesta por parte de la artista, pero de ser cierto, la colombiana estaría pasando por su primer trimestre de gestación, tomando en cuenta que los rumores de un posible embarazo empezaron a circular el pasado mes de agosto. A pesar de posar para la portada de una revista en un ajustado leotardo que detalla su figura, sus seguidores insisten en que el próximo año se convertirá nuevamente en madre. Shakira y Gerard Piqué Shakira y Gerard Piqué | Credit: Gerard Piqué/Instagram Este sería el tercer retoño de la pareja que lleva más de 10 años de una sólida relación, la cual han fortalecido tras convertirse en padres de Milan y Sasha, a quienes últimamente han presumido en sus redes sociales.

