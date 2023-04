El plan de Shakira para poder realizar su mudanza a Miami Shakira " no confía en casi nadie" aseguran fuentes en España que han detallado la fecha y forma en que la artista se desplazará hasta la Florida con sus padres e hijos. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo había anunciado desde hacía meses e incluso ya había puesto a la venta su mansión. Pero ahora sí va la buena: Finalmente Shakira dirá adiós a Barcelona para establecerse en Miami, FL., al lado de sus hijos y cerrar uno de los capítulos más amargos de su vida. Y aunque ya se había dicho que la mudanza tenía fecha, la crisis de salud de sus padres, Nidia Ripoll —hospitalizada a mediados de marzo— y William Mebarak —quien aplazó una delicada cirugía— complicó aún más el de por sí complicado traslado de la artista a Estados Unidos. Superadas las duras pruebas Shakira se ha decidido y ella y su familia entre este fin de semana y principios de la Semana Santa. El plan es marcharse primero con sus hijos Milan y Sasha Piqué, y que un par de días después los progenitores de la artista de 46 años se reúnan con ella en Florida, según reveló una persona del entorno de la estrella colombiana al sitio Vanitatis en España. Una prueba de que los niños se preparan ya para la mudanza es que habrían dejado de acudir a las prácticas de béisbol que realizaban y que además se habría dado aviso a la escuela que después de las vacaciones que se aproximan los menores no volverán más. La artista habría intentado mantener sus planes en la mayor discreción posible pero inevitablemente se han filtrado. "[Shakira] no confía en casi nadie". shakira Credit: Gotham/GC Images El riesgo principal del viaje se debería a la trombosis que sufrió su madre, algo que significa un riesgo para trasladarse por avión. Pero una vez consultados los médicos se ha decidido que doña Nidia y don William viajen con una doctora que supervise su salud durante la trayectoria y que además estarán apoyados por un aparato medicalizado cuya utilidad no ha sido detallada. Un post que colgó Shakira en junio pasado para mostrar los progresos de su padre después de su crisis de salud: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A su arribo a Florida las cosas no serán más sencillas, pues el padre de Shak tiene pendiente una delicada cirugía que según múltiples fuentes será realizada en una hospital de Florida. Originalmente don William iba a ser sometido a su cirugía neurológica a principios de febrero, pero el plan fue cancelado a último momento por su equipo de doctores en España. Claro que en estas cosas no hay que descontar que Shak es una mujer de buena madera que saca fuerzas de done puede. Según la mencionada publicación, desde hace un tiempo la intérprete del dueto "TQG" con Karol G ha contratado los servicios de una nutrióloga y de un terapista físico para que le devuelvan las fuerzas a su adorado progenitor de 91 años. También se afirma que el médico que viajará con sus padres es el mismo que vive pendiente de ellos noche y día. ¡Mucha suerte a toda la familia en este gran paso!

