Shakira pide respeto para la vida privada de sus hijos Tras el nuevo acoso que Milan y Sasha, hijos de Shakira y Gerard Piqué, están sufriendo ahora en Estados Unidos, la cantante se pronunció con importante mensaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es sabido que tras la separación de Shakira y Gerard Piqué se acordó que la custodia de los hijos de ambos, Milan y Sasha, estaría a cargo de la cantante; incluso, se podrían mudar a Estados Unidos, tal como lo hicieron hace unas semanas, cuando la famosa y los niños cambiaron su lugar de residencia de Barcelona, España, a Miami, Florida. La intérprete de "Ojos así" quiso alejar a sus hijos del acoso de la prensa en el país europeo. Sin embargo, parece que esa situación no ha cambiado en Norteamérica; por ello, pidió el respeto a la vida privada de sus vástagos. "Apreciados amigos, periodistas y medios de comunicación. En este momento de cambios en mi vida como figura publica, es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mi y de mi familia. Sin embargo mis hijos, Milan y Sasha han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzi y varios medios de comunicación en Barcelona", escribió Shakira en un mensaje que dio a conocer el su cuenta de Instagram. "Ahora que inician una nueva etapa en sus vidas pido encarecidamente a los medios de comunicación en nombre de mis hijos que por favor respeten su derecho a la intimidad". Shakira Shakira | Credit: Yui Mok/PA Images via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y continuó. "Les ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio, esperarlos en la puerta de nuestra casa, o perseguirlos hasta sus actividades extra-escolares, y lúdicas tal y como ha sucedido cada día en Barcelona con el fin de obtener capturas fotográficas o mejores ratings", agregó. "Confío en que los periodistas y fotógrafos sean sensibles a la situación que enfrentan Milan y Sasha y puedan comportarse de la forma mas humana posible con ellos, teniendo en cuenta que se trata de la salud y la integridad física y emocional de dos menores de 8 y 10 años que solo desean poder salir a la calle, y asistir al colegio sintiéndose a salvo y teniendo la tranquilidad de no ser perseguidos o sometidos al escrutinio constante de las cámaras". Shakira, Pique, Hijos Credit: Joan Amengual/VIEWpress/Getty Images Concluyó con una petición de tipo personal. "Extiendo esta petición ya no como artista, sino como una madre que desea proteger y cuidar del bienestar psicológico y emocional de sus hijos para que puedan vivir una vida sana y feliz, como todo niño lo merece", solicitó. "Gracias por su comprensión y apoyo, Shakira". Como es evidente, Shakira está buscando cuidar el bienestar de sus hijos para permitirles que tengan una vida lo más tranquila y normal posible.

