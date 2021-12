El Piropo de Shakira para la princesita Charlotte al enterarse de que es fan de su música El príncipe William reveló el ritual matutino de sus hijos que incluye mucho baile al ritmo de la colombiana, ¡y Shakira no tardó en responder con este mensaje! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días el príncipe William reveló el divertido ritual que sus hijitos realizan cada mañana en casa antes de iniciar sus actividades del día. Según el nieto de la reina Isabel II, cada mañana se desata "tremenda pelea" entre sus tres hijos —el principe George, de 8 años, la princesita Charlotte, de 6, y el Benjamín de la familia, el adorable príncipe Louis, de 3 añitos— por decidir qué canción es la que se tocará en la mañana para la "fiesta en la cocina" que los pequeñines realizan. "Una de las canciones que los niños aman ahora mismo es la de Shakira: "Waka Waka", contó durante la entrevista concedida a Apple Fitness+'s Time to Walk series, para el especial navideño estrenado este 6 de diciembre. "Hay un montón de movimientos de caderas al tiempo. Juegan a vestirse de grandes", explicó entre risas el royal británico. Y como en todo, la noticia llegó a oídos de la mismísima Shakira quien reaccionó con un tuit que decía: "¡Me alegra mucho saber que te gusta mi música, princesa Charlotte!". Shakira mensaje Princesa Charlotte Waka Waka Credit: TW:Shakira La cantante colgó este martes un video para reaccionar a la noticia de que su "Waka Waka" ha alcanzado ya la impactante cifra de 3,000 millones de vistas en YouTube: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El gusto por la música de la princesita es variado, pues según reveló su papá la lista también incluye el éxito "The Best", de la rockera Tina Turner. El tema tiene un significado muy especial pues según reveló el segundo en línea al trono de Inglaterra, es justo esa la canción que su madre, la desaparecida princesa Diana de Gales solía tocar antes de que William y su hermano, el príncipe Harry, regresaran a clases. ¡Oh!.

